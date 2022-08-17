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山东新增本土确诊病例1例、本土无症状感染者3例

2022年08月17日08:54 来源：中国新闻网

　　中新网8月17日电 据山东省卫健委官方微信消息，8月16日0时至24时，山东省报告无新增本土确诊病例。新增本土无症状感染者3例，其中威海2例、临沂1例，均为省外返鲁人员，系集中隔离点检出。新增境外输入确诊病例3例，其中济南2例，为韩国输入；青岛1例，为俄罗斯输入。新增境外输入无症状感染者2例，均在济南，为韩国输入。

　　2022年8月16日0时至24时，全省报告本土无症状感染者转为确诊病例1例，在青岛。境外输入无症状感染者转为确诊病例1例，在青岛。

　　2022年8月16日0时至24时，全省本土确诊病例出院1例，在菏泽。本土无症状感染者解除医学观察22例，均在菏泽。全省境外输入确诊病例出院1例，在青岛。无境外输入无症状感染者解除医学观察。

　　截至2022年8月16日24时，全省现有本土确诊病例3例、本土无症状感染者125例。全省现有境外输入确诊病例46例、境外输入无症状感染者30例。

(责编：乔业琼、杨迪)


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