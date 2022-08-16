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《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》发布

2022年08月16日15:39 | 来源：新华社
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国家卫生健康委等17部门印发的

《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》

2022年8月16日发布

指导意见从

提高优生优育服务水平

发展普惠托育服务体系

7方面提出20项具体措施

明确提出

改善优生优育全程服务

实施母婴安全行动提升计划

推进妇幼保健机构能力建设

各省、市、县级均应设置1所政府举办、标准化的妇幼保健机构

实施健康儿童行动提升计划

“十四五”期间，中央预算内投资支持开展10个左右儿科类国家区域医疗中心建设项目

促进优质儿科医疗资源下沉和均衡布局

扩大分娩镇痛试点

规范相关诊疗行为

提升分娩镇痛水平

2022年，全国所有地市要印发实施“一老一小”整体解决方案

优化生育休假制度，完善生育保险等相关社会保险制度

推动创建家庭友好型工作场所，维护妇女劳动和社会保障权益

……

进一步完善和落实积极生育支持措施

为推动实现适度生育水平

促进人口长期均衡发展提供有力支撑

记者：李恒、董瑞丰

编辑：彭红

设计：肖志刚

新华社国内部出品

(责编：牛镛、岳弘彬)

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