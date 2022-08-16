直播预告：加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展

为深入贯彻落实《关于推动公立医院高质量发展的意见》要求，充分发挥临床专科能力建设对推动公立医院高质量发展的重要作用，人民健康举办“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”系列对话节目，邀请业内专家建言献策。

8月17日14:00，包头医学院第一附属医院呼吸与危重症科主任何慧洁将就“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”相关话题与公众进行探讨。

嘉宾简介

何慧洁，包头医学院第一附属医院呼吸与危重症科主任，教授，硕导；包头市重点学科呼吸与危重症学科带头人；内蒙呼吸学会委员、包头呼吸学分会副主任委员；包头市医学会医疗事故技术鉴定专家组成员；包头市SARS防治专家组常务委员；包头市新冠专家组成员；包头市孕产妇死亡评审专家；包头手足口病、甲型H1N1专家组成员；包头新冠专家组成员。2003年获得"包头市劳动模范"、“包头十杰青年”；2010年获得“内蒙五四青年奖章”；2020年获包头市最美抗疫工作者；2021获得“内蒙五一劳动奖章”。

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