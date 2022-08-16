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广东新增本土确诊病例9例 新增本土无症状感染者8例

2022年08月16日08:31 来源：中国新闻网

　　中新网8月16日电 据广东省卫健委网站消息，8月15日0-24时，全省新增本土确诊病例6例(广州1例，佛山1例，湛江3例，茂名1例)；新增本土无症状感染者8例(深圳2例，佛山1例，东莞1例，湛江4例)；另有3例本土无症状感染者转确诊病例(湛江3例)。全省新增境外输入确诊病例1例(深圳1例)；新增境外输入无症状感染者14例(广州5例，深圳6例，惠州1例，东莞1例，江门1例)；另有2例境外输入无症状感染者转确诊病例(广州1例，惠州1例)。

　　全省新增出院24例(境外输入22例)，目前在院399例(境外输入182例)；新增解除医学观察无症状感染者10例(境外输入8例)，尚在医学观察无症状感染者142例(境外输入83例)。

　　截至8月15日24时，全省累计报告新冠肺炎阳性感染者17810例(境外输入11521例)，其中确诊病例8614例(境外输入4694例)，无症状感染者9196例(境外输入6827例)。

(责编：乔业琼、杨迪)


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