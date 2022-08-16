我在社区当医生（平行病历·我这十年⑥）

图为8月11日，北京市建国门街道赵家楼社区，熊卫红（右）为一位居家的83岁老人提供出诊服务。

受访者供图

“能帮忙挂同仁医院眼科号吗？”去年10月的一天，我收到一条紧急求助消息。

原来，北京延庆的李女士突然出现视力下降、视物不清等症状，延庆医院诊断为视网膜脱落，建议紧急转诊到市内医院。此前，我们建国门社区卫生服务中心与李女士所在单位签订了“医养结合照料”服务协议，抱着试试看的心理，李女士联系到我们。

早在2016年，我们中心就和同仁医院签订了医联体合作协议，除远程诊断、按需转诊会诊外，同仁医院还特别为社区卫生服务中心预留了专家号源。与同仁医院就患者病情进行沟通后，当天下午，我们帮李女士约好了第二天的号。由于治疗及时，李女士避免了双目失明。

作为一名扎根社区的医疗卫生工作者，我深为自己的工作感到光荣。而在十多年前，我一度动过离开的念头。

2002年8月，我硕士研究生毕业，成为北京原崇文区中医医院的一名住院中医医生，主要负责脑血管病患者的临床诊治工作。2006年6月，我被任命为医院副院长，同时考取了北京中医药大学的博士研究生，因院长挽留，我和学校办理了委托培养手续。2007年12月，医院整体转型为社区卫生服务中心，这样的变化给我带来了一定的心理落差。怎么办？是走还是留？沮丧和迷茫困扰着我。

“老伴儿突然头晕、呕吐，起不了床了，快来给我们看看吧！”2008年春节期间，我在单位值班时接到社区82岁王大爷的电话。放下电话，我拿上出诊包就往老人家跑。一进门，就看见王大爷焦急的眼神，大妈闭目躺在床上，表情痛苦，她的口角及床周围还有许多呕吐物。我一边安慰两位老人，一边仔细询问病情。经过检查，初步诊断为椎基底动脉供血不足，经过针灸、口服药物治疗后，大妈症状逐渐减轻。帮大妈清理干净呕吐物时，我忍不住问大爷，为什么没有给儿女或120打电话，大爷说5年来他们习惯了有病就找我。

从他们家出来后，我心里五味杂陈。我是医生，时刻牢记“健康所系，性命相托”的医学誓言，社区居民这么信任我、需要我，我怎么能离开他们呢？我决定留在社区转型为全科医生，好好守护好他们的健康。

2009年9月，我参加了北京市首批中医全科医师转岗培训。转型全科医生后，我的工作内容转为基本医疗与基本公共卫生服务，不仅要出门诊，还要经常去社区为居民开展健康教育、义诊咨询、免费体检等活动，帮助居民提高健康意识，养成健康的生活方式，达到预防疾病的目的。

2015年3月，我被任命为东城区建国门社区卫生服务中心主任，重点抓了两件事：一是建章立制，规范管理，开展全员每周培训，提高服务能力；二是对外宣传，共建共享。开诊初期，我带领班子成员主动走访街道办事处，与社区居委会建立了紧密协作共建机制，通过街道的微信公众号、社区报纸、宣传栏和小区业主群等全方位宣传社区卫生和中心情况，共享健康供需信息。

2017年4月，北京实施医改，很多利好政策向社区倾斜。我们紧抓机遇，一个月里组织了5场居民医疗需求座谈会，结合居民的意见建议和中心实际情况，制定了“马上改、分步改、计划改”工作措施。比如，居民要求增设中医诊室、增加中医适宜技术项目。于是，在增加中医人员招聘的同时，我坚持每周二出中医全科门诊。

2019年8月，我在接诊时发现一位大爷口角轻微歪斜，伸舌左偏明显，考虑是脑血管病复发，建议老人立即就近去北京协和医院急诊治疗。不久，老人给我打电话：“协和医生说一有症状时就要去医院，如果不是你的建议，我就太危险了！以后我们专门找你看病，你就是我们的家庭医生。”

“和居民交朋友，共同守护健康生活”就是家庭医生签约服务的本质。现在，许多患者成了我的好朋友。为了纪念我们之间的友谊，我养成了记录门诊手记的习惯。时间长了，我将其编辑成册，取名“遇见·美”。

10年来，我见证了北京基层医疗卫生服务机构实现质的飞跃，也完成了专科医生到全科医生的顺利转型。我们中心的年门诊人次由最初的4800余人次增长到13万余人次，被社区居民夸赞为“就医环境好、服务态度好、服务效果好”的“三好”中心。未来，我将带领团队一如既往地用心用情做社区居民身边的健康守护者，为实现健康中国梦贡献力量。

（作者为北京市东城区建国门社区卫生服务中心主任）