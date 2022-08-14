海南加速推进滞留旅客离岛返程工作

新华社海口8月14日电（记者刘邓）记者14日从海南省新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，在严防外溢的前提下，海南正加强与接收省份和港航企业的沟通协调，统筹建立各市县间的联动机制，加速推进滞留旅客离岛返程工作。截至14日6时，三亚凤凰国际机场、海口美兰国际机场安排出港航班92架次，已保障滞留旅客14247人返程。

据了解，8月13日0时至24时，海南省报告新增本土确诊病例494例，本土无症状感染者846例。8月1日0时至13日24时，海南本轮疫情累计报告阳性感染者7736例。三亚市疫情仍处于高位平台波动期，但上升势头得到有效遏制。儋州、陵水、东方、临高、万宁、乐东6个市县处于疫情发展期，出现社区传播。海口、五指山、澄迈、琼海、定安、昌江6个市县处于疫情散发期，有零星散发病例。

海南省旅游和文化广电体育厅副厅长汪黎明介绍，海南省旅游和文化广电体育厅已组织6个工作组，先后赶赴三亚、万宁、陵水、琼海、海口、儋州、临高、东方等市县指导当地开展旅客返程工作。目前，海口和三亚正按照既定方案扎实推进旅客返程工作。万宁、陵水已对滞留旅客进行再摸底、再筛查，形成分类分批次返程名单，并通过电话咨询、上门服务等形式及时解答旅客问题。

汪黎明说，琼海市第一批滞留旅客已闭环转运至海口美兰国际机场。文昌市已公布25个健康管理驿站基本信息。其他市县政府也正按照相关要求，全力做好旅客返程的服务保障工作。