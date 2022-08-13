暑假已过半，带娃出游遭遇高温天气怎么办？记者发现，外出游玩时，不少家长给孩子用上各种各样的降暑“神器”，不仅有挂脖风扇、冰帽贴、便携冰袋等，连退烧用的“冰宝宝”都用来降温。也有人为了让孩子有食欲，自制冰冻水果佐餐。

首届“实力中青年医生”、中山大学附属第一医院儿科副主任沈振宇教授指出，这些避暑降温方法有利有弊。他提醒，无论是居家还是外出，注意避开三大误区。

误区一：

降温太猛太快

家长使用的“降暑神器”多采用冰敷等局部降温方法。沈振宇指出，这些方法虽然短时间可以奏效，但长时间运用，对局部持续刺激是不恰当的。符合人体生理规律的降温，应该是一个整体的过程，不宜短时间内降幅过大、过猛、过快，应该追求环境温度的均匀下降，通过发汗、散热，舒适降温。

暑假是出游的黄金时间，出行前该怎么准备外出应急药包？沈振宇指出，一般来讲，小朋友常见的“旅游病”有水土不服导致的腹泻、中暑、感冒发烧、蚊虫叮咬等，要有针对性地备药：

防水土不服，可以携带口服补液盐、蒙脱石散等药物；

预防中暑，一要户外活动时及时让孩子喝水，适当补充淡盐水，注意透气通风等；二要避免高温时段出行或长时间在户外逗留；

感冒发烧，可准备布洛芬或清热解毒的中成药。

沈振宇建议，家长准备驱蚊水、药油等来应对蚊虫叮咬。

误区二：

过分贪凉饮冷

高温天气常令孩子缺乏食欲，不肯好好吃正餐，依赖雪糕、冷饮等，有些家长则自制冰冻水果、冰棍等食品给孩子解暑。

沈振宇指出，冷冻食品切勿贪嘴，冷冻的食品会对胃肠道的血液循环造成压力。

对于自制冰冻水果，沈振宇认为适量的冷食能够带给孩子愉悦感，也能让孩子多吃水果，适量进食即可，不要沉迷。过量摄入、超出肠胃的耐受范围而导致肚子痛，甚至发生肠胃炎。

沈振宇建议，应该多补充一些水分和盐分以应对炎热天气。均衡饮食是最重要的，家长应根据“膳食宝塔”安排正确的饮食。沈振宇强调，对婴儿要重视脾胃健康，家长要注意定时定点安排进食。每一餐的量都相对均衡，就不容易发生胃肠道紊乱。

误区三：

整天待在空调房

高温天气，许多孩子都喜欢待在舒适的空调房里，甚至一待就是一整天，很容易引发“空调病”。

沈振宇指出，近期户外气温超过35℃，长时间待在空调房里，有些人家空调温度调得过低，和室外温度差超过6℃~8℃甚至更大，进出房间的冷热温差过大，对人体造成刺激，加上空调房内空气流动不畅，易滋生病菌。

沈振宇建议，孩子不要过长时间在空调房内停留，而应在早晚气温不高时到户外活动，或进行空气浴、阳光浴等。在室内应将空调温度控制在26℃~28℃，注意定期关闭空调进行通风，或者在室内留一处“通气口”。