新疆本轮疫情波及12个地州市28个县市区 尚未出现拐点

中新网乌鲁木齐8月12日电(记者 王小军)12日晚间，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开疫情防控新闻发布会，介绍乌鲁木齐市、伊犁哈萨克自治州、昌吉回族自治州、吐鲁番市有关情况。

据介绍，7月30日新疆伊犁州伊宁市发生疫情后，新疆疫情防控工作指挥部立即开展应急处置，防止扩散外溢，但是仍然波及到了12个地州市28个县市区，报告阳性感染者仍处高位，尚未出现拐点。此次疫情呈局部聚集性和多点散发态势，病毒传播力更强、传播速度更快，给防控工作提出了更高的要求。在新疆疫情防控工作指挥部的统一指导下，各地坚持“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针，突出“以快制快”，按照“早、快、准、小”工作要求，一体推进各项防疫措施落实落细。

会上通报，8月12日0时至21时，巴州库尔勒市新增1例确诊病例，为之前报告的无症状感染者转确诊；新增无症状感染者234例，其中乌鲁木齐市天山区19例、沙依巴克区41例、水磨沟区10例、高新区5例、经济开发区3例，伊犁州伊宁市118例，塔城地区乌苏市12例、额敏县3例，吐鲁番市高昌区16例，和田地区和田市2例，巴州库尔勒市5例；新增塔城地区沙湾市2例无症状感染者解除隔离医学观察。

截至8月12日21时，新疆现有确诊病例2例；现有无症状感染者1548例。