上海昨日新增本土确诊病例1例、无症状感染者3例

中新网北京8月13日电 据上海市卫生健康委员会官方微信公众号消息，2022年8月12日0—24时，上海市新增本土新冠肺炎确诊病例1例和无症状感染者3例，均在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例8例和无症状感染者2例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年8月12日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例1例。

该病例，居住于闵行区，为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

本土无症状感染者情况

2022年8月12日0—24时，新增本土无症状感染者3例。

无症状感染者1，居住于徐汇区，

无症状感染者2、无症状感染者3，居住于闵行区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

境外输入病例情况

2022年8月12日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告8例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院3例，均来自美国。

病例1为中国籍，在加拿大留学，自加拿大出发，于2022年8月8日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为中国籍，在埃塞俄比亚工作，自埃塞俄比亚出发，于2022年8月9日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3为中国籍，在加拿大探亲，自加拿大出发，于2022年8月10日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例4、病例5均为中国籍，病例4在美国留学，病例5在美国工作，病例4、病例5自美国出发，于2022年8月10日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例6为中国籍，在荷兰工作，自荷兰出发，于2022年8月10日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例7为中国籍，在德国工作，自德国出发，于2022年8月10日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例8为埃塞俄比亚籍船员，在越南工作，自越南出发，于2022年8月10日随船抵沪，因有症状，入关后即被送至指定医疗机构隔离留观。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

8例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪密切接触者165人，均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年8月12日0—24时，新增境外输入性无症状感染者2例。

无症状感染者1为中国籍，在加拿大旅行，自加拿大出发，于2022年8月6日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2为中国籍，在英国留学，自英国出发，经加拿大转机，于2022年8月8日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

2例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，同航班的密切接触者此前均已落实集中隔离观察。

2022年8月12日0—24时，解除医学观察境外输入性无症状感染者9例。

2022年7月3日0时至2022年8月12日24时，累计本土确诊156例，治愈出院176例，在院治疗4例，死亡0例；无症状感染者658例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年8月12日24时，累计境外输入性确诊病例5012例，出院4920例，在院治疗92例。现有待排查的疑似病例0例。