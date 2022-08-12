直播预告：加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展

分级诊疗指按照疾病的轻重缓急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，逐步实现从全科到专业化的医疗过程。分级诊疗制度内涵即基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动。总的原则是以人为本、群众自愿、统筹城乡、创新机制。

8月15日15:00至16:00，中山大学附属第三医院粤东医院副院长宋越将做客“人民好医生”客户端，与公众分享“从分级诊疗制度看县域医共体高质量发展”的相关话题，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

宋越，中山大学附属第三医院粤东医院副院长，普通外科主任，主任医师。现任广东省医师协会肝胆外科分会常委、广东省中医药学会慢性病营养与康复专业委员会常委、广东省针灸学会老年病专业委员会常委、梅州市中西医结合学会副会长等学术任职。

擅长：从事普通外科专业工作30年，在肝胆胰外科常见病、多发病及疑难危重病的诊治方面具有丰富的临床经验，擅长腹腔镜微创治疗技术。

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