美国猴痘确诊病例数超万例

新华社洛杉矶8月10日电（记者黄恒）美国疾病控制和预防中心10日发布的最新数据显示，美国猴痘确诊病例数已达10392例。美国猴痘病例数为全球最多，政府应对不力招致多方批评。

美疾控中心数据显示，10日当天全美报告新增猴痘确诊病例1391例，这是美国自5月报告首例猴痘病例以来，首次单日新增病例数过千。

美国卫生与公共服务部已于4日宣布猴痘疫情为该国公共卫生紧急事件。美国政府近日称已分发约60万剂疫苗，并订购了大量疫苗。但《纽约时报》披露说，专家预计当前控制疫情需350万剂疫苗，而且订购的110万剂疫苗中的50万剂要到10月才能交货。美国订购的另外550万剂猴痘疫苗按合同期则要到明年才会交货。

加利福尼亚州是美国猴痘病例较多的州，该州参议院组成的猴痘应对特别委员会于9日举行首次会议，呼吁联邦政府采取更多行动控制疫情。委员会负责人、州参议员斯科特·维纳说，美国政府连续出现严重的公共卫生应对失败，可没有吸取教训，再次把事情搞砸了。