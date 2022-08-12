以“快”“全”“准”遏制疫情扩散蔓延

本报特约评论员

疫情防控就是同病毒赛跑、跟时间赛跑，当务之急是采取断然措施，尽快遏制本土疫情扩散蔓延势头，用最短时间实现社会面清零。必须克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，以迎难而上、时不我待、慎终如始的精神状态投入各项工作。坚持“动态清零”不犹豫、不动摇，保持战斗状态，抓实抓细疫情防控各项举措，我们一定能早日战胜疫情，打赢这场疫情防控攻坚战。

国家卫生健康委员会8月11日通报，8月10日0-24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例700例。其中境外输入病例86例（包括广东27例、上海14例、福建11例等，含7例由无症状感染者转为确诊病例；本土病例614例（包括海南559例、广东25例、浙江11例等），含19例由无症状感染者转为确诊病例。无新增死亡病例，无新增疑似病例。

近期，我国外防输入压力持续增大，海南三亚疫情仍处于高位进展期。新疆、内蒙古、广东等省份多地疫情仍处于快速发展阶段，存在一定社会面传播风险。西藏拉萨、日喀则、阿里等地近日新报告本土疫情，传播扩散风险较高。国家卫健委有关负责人强调，发生疫情的地区要以高质量核酸检测为抓手发现阳性感染者，以密接次密接管控为重点切断传播链，以流调转运为中心解决好隔离问题，迅速遏制本土疫情扩散蔓延。

当前疫情多点频发，在少数地方高位流行，社区传播仍未彻底阻断，给人民群众的生命健康带来较大隐患。疫情防控就是同病毒赛跑、跟时间赛跑，当务之急是采取断然措施，尽快遏制本土疫情扩散蔓延势头，用最短时间实现社会面清零。

快——以快制快。奥密克戎毒株不仅隐匿性非常强，而且传播速度非常快，只要一天没找到源头，一天就存在传播扩散的风险。快字当头、以快制快，才能掌握战“疫”主动权。核酸检测要快，以阻断进一步的社区传播。在核酸检测当中突出“快”字是当前抗疫的一条重要经验，后续的流调排查、隔离转运等工作，只有在核酸检测快的基础上并联推进，才能够同步突出“快”字。

流调溯源要快，要抽丝剥茧，实现时间轴、停留点、接触人员、接触情形“四个全见底”，不放过任何一个潜在风险点，及早把疫情传播的源头找出来、管控住。要以核酸检测和流调的“加速度”“超速度”跑赢病毒传播的“快速度”，快速排查锁定传染源，为疫情防控争取更多的时间。

全——全员核酸。核酸检测是判断新冠病毒感染的“金标准”，是落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”要求的关键举措，也是实现“动态清零”的关键技术手段。只有开展全员、多轮、高频大规模核酸检测，才能克服感染潜伏期漏检问题，把窗口期缩短在最短时间里，及时锁定阳性人群，特别是及时锁定无症状感染者，锁定风险区域和重点人群，迅速发现传染源、切断传播途径、快速控制疫情。

全员核酸检测工作时间紧、任务重、责任大，要加强力量统筹调配，对重点地区开展支援，形成强大的核酸检测能力。要提升核酸检测服务能力，增设采样点位，确保高温天气下将群众的排队时间缩到最短。要对居民加强动员，用好 “敲门”等方式，做到应检尽检、不漏一户、不落一人。

准——科学精准。第九版防控方案针对奥密克戎变异株的特点，因时因势对风险人员隔离管理、中高风险区划定标准、疫情监测等方面进行了修订。划定中高风险地区，是遵循科学精准防控理念，对区域内疫情防控形势进行科学研判后作出的重大决策，是应对疫情扩散蔓延的必要之举。

要加强社区网格化管理服务，充分发挥网格长、网格员、志愿者的作用，摸清本区域人员底数，做好应急保供和紧急医疗救助等服务，督促居民落实居家隔离、健康监测、核酸检测等工作。加强对参加疫情防控和应急保供有关工作人员、志愿者、快递小哥、物流商超配送人员的管理，严格执行防疫规定，切断社会面人员流动传播途径。

抗疫重在落实，坚持就是胜利。必须克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，以迎难而上、时不我待、慎终如始的精神状态投入各项工作。坚持“动态清零”不犹豫、不动摇，保持战斗状态，抓实抓细疫情防控各项举措，我们一定能早日战胜疫情，打赢这场疫情防控攻坚战。