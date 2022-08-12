立秋之后防暑防燥（中医养生）

立秋之后，天气由炎热转为寒凉，中医认为春夏养阳、秋冬养阴，立秋正是从养阳逐渐转为养阴的时刻。因此秋季养生，皆以“收”为原则。

立秋时节，暑热未尽，气温不会很快下降，很可能有短时间的气温升高，天气也逐渐由潮热转向干热，虽有凉风时至，但天气变化无常，早晚温差大，白天仍然炎热。因此，立秋后防暑降温要继续，不能有丝毫懈怠，应当心“秋老虎”，小心中暑。

中医认为，燥乃六淫之邪，为秋季主气，其性干燥，易耗津液。常见口干舌燥、鼻涩咽痛、皮肤干枯、大便干结、烦躁不安等一系列症状，医学上称为“秋燥综合征”。老年人对秋季气候变化的适应性和耐受性相对较差，更应重视预防。秋季防燥，要以养阴清燥、润肺生津为基本原则。中医有清热润肺之法，可用麦冬、菊花、百合等煎水代茶饮，有养阴润肺、清心除烦、益胃生津之效，是秋季防治秋燥的良方。

立秋后，昼夜温差大，此时段易感受外邪而致感冒。提醒大家在衣着和居家休息方面，应更注意避免夜间着凉。初秋也是感染性疾病的高发期，儿童往往会出现发烧症状，有时还会有恶心呕吐、腹泻等异常表现，需要及时就医。初秋的夜晚，很多人习惯不盖被子，太过贪凉易导致腹泻、头痛等。因此，初秋之际，注意不要贪凉，注重饮食卫生，保持情绪稳定，随时注意增减衣物。

在饮食上应坚持祛暑清热，多食用滋阴润肺的食物。中医认为，秋季燥气上升，易伤津液，所以饮食应以滋阴润肺为主。可适当食用芝麻、糯米、蜂蜜、枇杷、菠萝、乳品等柔润食物，以益胃生津。

《 人民日报 》（ 2022年08月12日 18 版）