破解医养结合的难点堵点（无影灯）

经国务院批准，国家卫健委等11部门联合印发《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》，为推动医养结合高质量发展提供了重要指引。

推进医养结合是优化老年健康和养老服务供给的重要举措，是积极应对人口老龄化、增强老年人获得感和满意度的重要途径。“十四五”期间，我国人口老龄化进一步加速。截至2021年底，我国65岁及以上人口占总人口的14.2%。据中国人口与发展研究中心预测，到2025年，65岁及以上的老年人将达到2.21亿。医养结合跨越了传统养老观念中只强调单一“养”的服务内涵，更加注重养老服务和医疗服务的融合。医养结合的优势在于整合医疗和养老两方面的资源，在提供养老服务的基础上，利用医疗技术为老年人提供预防保健、疾病诊疗、康复、护理等专业化医疗服务。

近年来，我国医养结合政策不断完善，取得积极进展，但仍存在居家社区医养结合服务能力不强、机构医养结合资源供给不足、医养结合人才队伍建设滞后等短板和弱项。因此，推动医养结合高质量发展，必须着力破解难点堵点问题，不断满足老年人健康和养老服务需求。

一要解决“有养老、无医疗”问题。医养结合，“养”是基础，“医”是核心。在提供居家医疗服务方面，要聚焦失能、失智、慢病、高龄、残疾等重点老年人，以家庭病床和上门巡诊等为手段，确保这些人群在家中能够获得所需的医疗服务。推进“互联网+医疗健康”“互联网+护理服务”，创新方式，为有需求的老年人提供便利的居家医疗服务。在增强社区医养结合服务能力方面，要鼓励有条件的社区卫生服务机构等利用现有资源，内部改扩建一批社区医养结合服务设施，重点为有困难的老年人提供服务。发挥中医药和中西医结合在养生保健、慢性病防治等方面的优势，推动中医药进家庭、进社区、进机构。

二要解决“有签约、无服务”问题。针对家庭医生签约服务不到位、上门医疗服务供给不足等问题，需要破除体制机制障碍，完善价格、医保等支持政策，充分调动有关机构和人员的积极性。要在做实老年人家庭医生签约服务的基础上，稳步提高重点老年人家庭医生签约服务覆盖率。在提供基本公共卫生服务基础上，基于老年人差异化健康需求，设计个性化家庭医生签约服务包，做细做实老年人家庭医生签约服务。公立医疗卫生机构为老年人等人群提供上门医疗服务，采取“医药服务价格+上门服务费”的方式收费。上门服务费可由公立医疗卫生机构综合考虑服务半径、人力成本、交通成本、供求关系等因素自主确定。

三要解决“有机构、无人才”问题。人才资源是医养结合高质量发展的根本。针对医养结合人才不足等问题，需要多渠道引才育才，引导医务人员从事医养结合服务，壮大失能照护服务队伍。要加快推进医疗卫生与养老服务紧缺人才培养。鼓励普通高校、职业院校增设健康和养老相关专业和课程，扩大招生规模。鼓励医务人员特别是退休医务人员到相关机构从事医养结合服务，并建立相关激励机制。加强对以护理失能老年人为主的医疗护理员、养老护理员的培训。鼓励志愿服务人员为照护居家失能老年人的家属提供喘息服务。

医养结合是一项长期的系统工程，事关千家万户福祉。我们要坚持问题导向，重点解决医养结合发展不平衡、不充分的矛盾，扩大服务供给，精准对接需求，补齐短板弱项，用心用情用力解决好老年人的急难愁盼问题，推进医养结合高质量发展，让人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。

《 人民日报 》（ 2022年08月12日 18 版）