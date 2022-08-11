国家“十四五”重点专项启动会召开 江南大学携手中国飞鹤共探乳业技术新突破

8月9日，“十四五”国家重点研发计划“婴配乳品新型核心配料规模化制备技术创新及示范”项目启动会（下称“启动会”）在哈尔滨召开。来自中国农村技术开发中心、江南大学、东北农业大学、大连工业大学、中国飞鹤等多家机构的数十位专家学者出席。

此次启动会由江南大学与中国飞鹤联合举办。中国飞鹤董事长冷友斌表示：“国家批准飞鹤等单位承担项目课题，体现了国家对婴配粉行业发展的高度重视，也体现了对飞鹤科研实力的认可。”

聚焦婴配粉关键原辅料生产技术攻关

“重点专项”是国家重点研发计划组织实施的载体，聚焦国家重大战略任务、以目标为导向。在“十四五”国家重点专项中，科技部针对亟待突破的关键核心技术设立了“揭榜挂帅”榜单，以持续提升科技自主创新能力。据悉，国家“十四五”重点专项计划首批公布了12个重点专项，中国飞鹤等多家单位此次揭榜的项目就是“食品制造与农产品物流科技支撑”重点专项中的两个榜单任务之一。

启动会上，中国飞鹤研究院副院长、乳品研发首席科学家蒋士龙介绍称，飞鹤承担了“大宗功能性乳基料规模化绿色生产技术研究与产业化示范”课题研究。此次，中国飞鹤重点围绕“高效的脱盐线生产线”进行研究，同时兼顾牛羊乳清脱盐，意在实现脱盐乳清粉等核心配料的国产化，产出具有自主知识产权的核心配料。在项目期间，中国飞鹤计划建设完成多条关键原辅料产业化示范线，不断实现脱盐乳清粉及新型配料制备技术创新，进一步实现关键原材料的自主掌控。

探索关键核心原辅料的国产化

一直以来，中国婴配乳品核心配料都存在着制备关键技术不足、依赖进口等问题，不仅影响产业链供应链安全稳定，也制约了中国乳业的高质量发展。因此，实现关键核心原辅料的国产化和关键核心技术自主掌控，成为乳业发展亟待解决的问题。中国飞鹤十几年来围绕关键原材料攻关等多个领域，不断创新突破，始终走在行业前端。

2011至2014年，中国飞鹤就承担了科技部“十二五”项目，开始系统、持续地开展关键核心原辅料的研究和产业化探索。依托项目研发成果，飞鹤甘南工厂于2012年率先建设脱盐乳清液生产线，并成为此后近10年国内唯一一条正常运转的脱盐乳清生产线，打破了国外乳企脱盐乳清粉垄断全球市场的局面。

2018年12月，中国飞鹤联合中国工程院院士朱蓓薇团队，成立中国首家乳品工程院士工作站，围绕婴幼儿配方奶粉生产的核心原材料，进行制备技术攻关和产业化探索。2年多时间，共申请了8项专利技术，开发了6个相关产品，并围绕乳铁蛋白的产业化进行技术路线的探索。

在优势技术的基础上，中国飞鹤今年5月更是成功获批乳铁蛋白生产许可。乳铁蛋白自动化生产线，应用了先进的层析超滤技术，实现了乳铁蛋白的提取，技术完全国产化，解决了关键原料被国外垄断的问题。

据统计，2009年至今，飞鹤共承担25项国家及省级重要科研项目，覆盖母乳研究、产品研发、关键原辅料的研究与开发、规模化奶牛养殖技术创新、原料奶检测等。在关键核心原辅料领域，飞鹤对脱盐乳清、乳铁蛋白、有机OPO等关键原料进行深入研究，并将研究成果应用在飞鹤产品中。

冷友斌表示，中国飞鹤将以十四五重点专项为契机，坚定不移地走科技自立创新之路，持续加大科研投入，努力取得更多研究成果，推出更多功能化、高品质的好产品，也努力为引领行业的创新发展做出更多贡献。