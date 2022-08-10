是否推进健康码全国互认？国家卫健委：将进一步提高信息共享时效

人民网北京8月10日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制今日召开新闻发布会，介绍近期疫情防控工作，并答记者问。

针对下一步是否推进健康码全国互认的问题，国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，将进一步提高信息共享时效，优化完善健康码管理，更加便利群众的安全有序出行。如果遇到核酸检测结果不互认的情况，大家可以通过国务院联防联控机制和各地设置的公众留言板来进行反映。

米锋还表示，推动新冠病毒核酸检测的结果全国互认的通知印发以来，各地迅速组织落实。有的地方创新探索一些互通互认的方式，进一步方便群众使用。比如，有的地方新增了查询外省市核酸检测结果，并上传到健康宝的功能，有的上线核酸信息的关联服务，有的还可以随时切换省内和全国的核酸检测数据库。这些做法都是为了方便群众，现在看进展顺利。