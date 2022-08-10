中疾控专家：现有新冠病毒疫苗预防重症和死亡效果明确且显著

人民网北京8月10日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制今日召开新闻发布会，介绍近期疫情防控工作，并答记者问。

会上，有记者问，现在主要流行奥密克戎变异株，尤其是奥密克戎BA.4、BA.5已成为主要的流行株，没有接种疫苗的人群是否可以等待将来直接接种针对奥密克戎毒株的疫苗？

对此，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，目前包括我国在内的一些国家也都开展了新疫苗的研发，通过新疫苗的研发，期望疫苗能够发挥阻断感染的作用，另外，提高免疫保护的持久力、减少病毒变异所带来的免疫逃逸的现象。其中，包括奥密克戎变异株在内的疫苗研发也在进展中，未来可能有单苗，也有可能有联苗。

王华庆指出，疫苗研发，尤其是新的疫苗研发需要时间，另外在研发过程中也有一些不确定性。“目前我们使用的疫苗，可以看到，在预防重症和死亡效果上，第一个是显著的，第二个是明确的。在这种情况下，完成全程接种和打加强针，能有效预防重症和死亡。”

王华庆强调，当前，奥密克戎变异株传染性非常强，在这种情况下，一旦有了疫情出现，其实对老年人带来的危害，尤其是给没有接种疫苗的老年人带来的危害还是比较严重的，所以建议符合条件的老年人要尽快接种疫苗，按照规定的间隔完成加强针的接种。