直播预告：加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展

专科能力是医院发展的“硬实力”和核心竞争力。公立医院是我国医疗服务体系的主体，加强专科建设有利于推动公立医院高质量发展。

8月10日14：00至15：00，重庆大学附属三峡医院药学部主任方伟将做客“人民好医生”客户端，为公众普及专科建设促进高质量发展的相关知识，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

方伟，副主任药师，教授。重庆大学附属三峡医院药学部主任，中国医院管理奖评审委员会委员，中国药师协会围手术期工作委员会委员，中国医院协会及重庆市首批临床药师培训基地副主任，重庆药学会常务理事，重庆药学会精准用药专业委员会主任委员，重庆药学会药学服务专委会副主任委员，重庆市医院协会药事管理专委会副主任委员。

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