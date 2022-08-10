助力北京国际消费中心城市建设（消费万花筒）

“商品页面用小字写了一句‘新老包装随机发货’，不仔细看都看不到，并且新老包装里面纸尿裤的数量不一样。”北京市海淀区居民张琳发现自己在某电商平台购买的纸尿裤和商品页面描述不一致，在12315平台投诉后迅速得到了反馈：当地市场监督管理局联系商家成功退款。

推动消费市场发展环境优化，打造放心安心舒心消费环境，是北京建设国际消费中心城市的重要举措，也是顺应消费发展新趋势、满足人民美好生活需要的关键之举。

北京市市场监管局牵头消费环境优化提升工作组，印发了《优化提升消费环境推进北京国际消费中心城市建设工作方案》及2022年度工作要点，提出38项重点举措和69项改革任务，助力北京建设成为具有全球影响力的国际消费中心城市。

完善消费诉求办理机制，着力提高消费服务满意度。北京市市场监管局进一步完善工作机制，畅通消费者投诉热线。围绕房屋租赁、在线旅游、网约车、教育培训等领域，推动相关行业部门对消费者反映集中、诉求迫切、影响面广的各类问题，系统研究解决途径，切实保护消费者权益。根据“网络消费纠纷”的诉求特点，建立并完善了“诉求即办直通车”机制，有关诉求通过该项机制直派企业，快速和解纠纷。据统计，2021年7月至2022年6月，60家快速和解企业共办理（办结）诉求27.03万件，其中企业自行和解纠纷17.82万件。

加强重点领域监管，营造安心消费环境。围绕食品、广告、产品质量、计量器具等与消费者权益密切相关的领域加大监管力度，切实保障消费安全。比如严守食品安全底线，着力预防和化解风险。强化进口冷链食品电子追溯管理，持续完善“北京冷链”追溯平台功能，进一步拓展追溯品种，将全部进口冷链食品纳入追溯范围，构建进口冷链食品进京全流程管理机制。

聚焦民生关切领域，推进产品服务质量提升。比如推动服务业提质增效，组织对汽车行业“4S”服务、检验检测认证等行业开展服务质量监测和评价，动态掌握相关服务业质量发展状况，为提升行业服务质量、制定政策措施提供借鉴和参考。

《 人民日报 》（ 2022年08月10日 19 版）