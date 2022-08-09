拉萨疫情感染毒株系奥密克戎变异毒株BA.2.76

新华社拉萨8月9日电（记者田金文）记者从9日上午举行的拉萨市应对新冠肺炎疫情防控工作领导小组2022年第一次新闻发布会上获悉，根据新冠肺炎病例和病毒基因测序结果分析显示：此次疫情的毒株系奥密克戎BA.2.76，流行病学调查和环境采样结果提示此次疫情为输入性疫情。

8日，拉萨市发布公告，在重点人员核酸检测中发现18名新冠病毒核酸检测初筛阳性人员。拉萨市卫健委副主任严周忠介绍，目前已掌握18名人员首次阳性采样前7天内活动史，并按照《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》要求，在全市划定高风险区1个、中风险区15个。当晚，拉萨市启动全域全员核酸检测。

西藏自治区卫健委一级巡视员王寿碧介绍，此次西藏疫情传播速度快，从病例分布情况看，拉萨疫情具有家庭聚集性特点，阿里地区病例之间有重合轨迹，存在一定社会面传播风险。

拉萨市发布公告称，目前全市实行中高风险区域静态管理，暂时关闭KTV、网吧、酒吧等人员聚集场所，布达拉宫、罗布林卡、西藏博物馆等景点景区也于9日起暂停对外开放。