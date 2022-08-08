广东新增本土确诊病例37例 新增本土无症状感染者6例
据广东卫健委网站消息，8月7日0-24时，广东新增本土确诊病例37例(广州4例，湛江26例，茂名7例)；新增本土无症状感染者6例(广州1例，珠海1例，汕头1例，湛江3例)。全省新增境外输入确诊病例16例(广州2例，深圳13例，珠海1例)；新增境外输入无症状感染者12例(广州1例，深圳3例，珠海1例，佛山3例，惠州1例，东莞3例)；另有2例境外输入无症状感染者转确诊病例(广州1例，深圳1例)。
广东全省新增出院22例(境外输入14例)，目前在院268例(境外输入192例)；新增解除医学观察无症状感染者8例(境外输入4例)，尚在医学观察无症状感染者135例(境外输入91例)。
截至8月7日24时，全省累计报告新冠肺炎阳性感染者17419例(境外输入11333例)，其中确诊病例8330例(境外输入4568例)，无症状感染者9089例(境外输入6765例)。
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