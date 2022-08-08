科技创新护航大众健康

8月5日至7日，2022年世界大健康博览会（以下简称“健博会”）在湖北武汉举行。本届健博会是国务院批准为国家级博览会后首次举办，由湖北省人民政府、国家卫生健康委员会、武汉市人民政府共同主办。逾1000家国内外企业参展，来自15个国家的政产学研用代表与会。24个优选项目现场签约，总金额达443.75亿元。

思想交流，商品交易，文化交融。在主题为“健康共同体 科技创未来”的健博会上，与会者纷纷表示，发展的新风口、投资的新南海、可期的新图景，催人奋进。

社会意义重大，发展空间广阔

大健康产业，一头连着民生福祉，一头连着经济发展，是朝阳产业、幸福产业、未来产业。我国把公益性写在医疗卫生事业旗帜上，健康产业发展势头良好，新业态不断涌现。国家卫健委统计数据显示，全国健康服务业总规模已超过8万亿元。

诺贝尔化学奖获得者、中国科学院外籍院士阿龙·切哈诺沃认为，中国政府高度重视人民健康，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，当前正在大力推进落实“健康中国2030”规划纲要，取得了较好成效。

近年来，湖北将大健康产业作为全省“51020”现代产业体系中的万亿级支柱产业进行战略布局。武汉设立总规模300亿元的武汉大健康和生物技术产业投资基金，大健康产业总产值突破4000亿元，初步形成了“一城一园三区”的发展格局。2022年上半年，武汉GDP实际增速、名义增速双双排名全国前十，而医药制造业规上工业增加值同比增长就达到31.4%。

“大健康产业伴随生命全周期，从预防开始，到保健、治疗、康复、养老，最后到生命关怀。”湖北省楚商联合会会长、泰康保险集团创始人陈东升表示，大健康产业是智能密集、人才密集、技术密集的产业，覆盖面广、细分领域多、产业面长，涉及经济社会和人民群众生活的方方面面，社会意义重大，发展空间广阔。

过去三年间，健博会共吸引34个国家、300多家知名企业参展，签约项目143个，投资规模超过2700亿元。

如今，健博会正成为全球大健康展示和交流、凝聚卫生健康领域国际合作共识、协同促进大健康产业创新发展的重要平台，为携手构建人类卫生健康共同体贡献着中国力量。

交叉融合成就创新

从治未病的疫苗，到诊断的高端256排CT，再到康复用的支具；从智能穿戴设备，到AI门诊，再到“互联网+智慧医疗”……穿行在健博会展区，科技风扑面而来。

在国药集团中国生物展区，参观交流的人络绎不绝。新冠肺炎疫情暴发以来，作为我国科技抗疫的主力军、先锋队，国药集团中国生物武汉生物制品研究所夜以继日推进研发工作。

“疫苗是给健康人使用的，是一种特殊的药品。”武汉生物制品研究所所长段凯说，此次健博会，国药集团中国生物有六大业务板块的重点产品亮相，比较突出的是围绕抗击新冠肺炎疫情“可诊”“可治”“可防”的一系列新成果，包括在3条技术路线上研发的4款奥密克戎株新冠疫苗，以及新冠治疗药物和诊断试剂，让观众可以与“抗疫硬核产品”零距离接触。

“在不久前的全球核医学和分子影像学会年会上，借助我们全球独创的全身PET-CT，人类第一次在新冠肺炎康复者身上，用肉眼无创观测到T细胞在人体的全身分布。这一革命性的分子影像设备，就像是一台探索人体的韦伯望远镜，让全身隐匿的分子和细胞被从此‘点亮’，为全身癌症微转移研究、免疫治疗、新药研发开启了全新可能。”联影集团董事长薛敏表示，围绕先进的影像诊断及治疗设备、手术机器人、医疗可穿戴设备，以及人工智能、芯片、影像诊断中心服务等进行联影集团化布局，就是希望构建一个自主可控的大健康医疗生态。

在深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事长李西廷看来，目前中国医疗器械在研发投入、规模影响方面，与世界一流水平仍有差距。2021年A股所有医疗器械企业研发总投入为173亿元，仅仅相当于美国的1家企业一年的总投入。他介绍，去年迈瑞营收253亿元，出口占40%。北美和西欧市场占整个出口市场的41%。只要做得好，只要有新东西，外国市场是愿意接受中国产品的。

“医生、企业家和科学家结合在一起，使得新的知识产权的产品能够迅速落地，并且能在临床上转化，有效地把康复和诊断治疗结合在一起。”中国工程院院士、北京大学常务副校长、医学部主任乔杰，分享了北京大学第三医院与联影集团八年的院—科—企创新同行的故事。她说，医学和生物学、化学、物理学、工学等多个学科的交叉融合、碰撞激发，一定会为健康中国作出更大的贡献。

打造人类卫生健康共同体

这场疫情，让人们重新审思健康。疫情之下，没有谁是旁观者，唯有携手应对、协同创新，构建人类卫生健康共同体，才可早日重回发展正轨。

“从以治病为中心到以人民健康为中心。这次的抗疫就是最好的践行，我们保障了14亿多人的健康。”北京大学中国健康发展研究中心主任李玲认为，医疗卫生是许多西方国家耗资最大的一个行业。如果我们能够像这次抗疫期间一样，用可控的成本维护人民的健康，则将为世界提供一种中国模式。

毋庸讳言，我国基层医疗，患者数量众多、病情复杂多样、医疗资源紧张且配置不均衡。在健博会上，无论是嘉宾的思考，还是展商的产品，无不体现着一份现实观照——推动医疗可及、实现优质资源下沉。

“人工智能在医疗中的应用，不仅能够有效减少错诊漏诊，保护老百姓安全，减少不合理用药和错误用药，还能大幅减少医保支出。”科大讯飞董事长刘庆峰介绍，“智医助理”机器人，通过国家执业医师资格考试已有五年。目前，已在全国350个县区3万余家基层医疗机构常态应用，每日提供近70万次辅助诊疗，已为湖北省提供修正诊断1.6万次，助力基层医疗服务能力提升。

“我们不单单是中国的供应链，还是全球的供应链。”GE医疗中国供应链总经理陈和强说，我们上海工厂的对比剂占GE全球产量的60%，GE全球每三台CT中有两台产自北京工厂，GE全球每销售两台磁共振产品就有一台来自天津工厂，无锡工厂生产的超声产品占比GE全球超声销售量的40%。我们是把改革开放的成果，跟全地球村的人分享。

阿龙·切哈诺沃表示，在生命健康领域，还有许多需要继续深入探索研究的课题，普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业等问题的解决，需要我们一起努力。我们要在个性化医疗变革等方面加强交流合作，进一步加深对疾病的认识，共同为提高人类健康水平而奋斗。

（本报记者 张 锐 夏 静 本报通讯员 程 晓 吴卉仙）