据北京卫健委官方微信消息，8月7日0时至24时，北京新增2例本土确诊病例(为隔离观察人员)，无新增疑似病例和无症状感染者；新增4例境外输入确诊病例和2例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院1例，解除医学观察的无症状感染者2例。

本土确诊病例：

确诊病例1、2：现住石景山区城通街26号院，为隔离观察人员，8月7日诊断为确诊病例。

境外输入确诊病例：

确诊病例1：中国籍，8月4日从俄罗斯到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，8月5日报告核酸检测结果为阳性，8月7日诊断为确诊病例。

确诊病例2：中国籍，8月5日从中国台湾到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，8月6日报告核酸检测结果为阳性，8月7日诊断为确诊病例。

确诊病例3：中国籍，8月3日从俄罗斯到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，8月7日报告核酸检测结果为阳性，当日诊断为确诊病例。

确诊病例4：中国籍，7月31日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，8月7日报告核酸检测结果为阳性，当日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。