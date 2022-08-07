北京新增1例本土确诊病例 为无症状感染者转确诊

据北京卫健委网站消息，8月6日0时至24时，北京新增1例本土确诊病例(为8月3日诊断的无症状感染者转确诊病例，已通报)，无新增疑似病例和无症状感染者；新增10例境外输入确诊病例和5例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院5例，解除医学观察的无症状感染者1例。

境外输入确诊病例

确诊病例1、5、7：中国籍，8月3日从阿联酋到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，8月5日报告核酸检测结果为阳性，8月6日诊断为确诊病例。

确诊病例2：中国籍，8月3日从几内亚经阿联酋到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，8月5日报告核酸检测结果为阳性，8月6日诊断为确诊病例。

确诊病例3：中国籍，8月4日从俄罗斯到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，8月5日报告核酸检测结果为阳性，8月6日诊断为确诊病例。

确诊病例4、8：中国籍，8月3日从德国到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，8月5日报告核酸检测结果为阳性，8月6日诊断为确诊病例。

确诊病例6：中国籍，7月30日从韩国到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，8月5日报告核酸检测结果为阳性，8月6日诊断为确诊病例。

确诊病例9：中国香港籍，8月3日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，8月5日报告核酸检测结果为阳性，8月6日诊断为确诊病例。

确诊病例10：中国籍，8月4日从埃及到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，8月6日报告核酸检测结果为阳性，当日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。