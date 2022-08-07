重庆新增本土确诊病例5例 本土无症状感染者2例
据重庆卫健委网站消息，8月6日0—24时，重庆市新增本土确诊病例5例(合川区2例、沙坪坝区1例、九龙坡区1例、南岸区1例)，除南岸区确诊病例在重点人员核酸检测中发现以外，其余4例确诊病例均在隔离管控人员中发现；新增本土无症状感染者2例(九龙坡区)，均在隔离管控人员中发现。
截至8月6日24时，重庆市现有本土确诊病例24例(江津区9例、万盛经开区1例、长寿区2例、合川区6例、沙坪坝区4例、九龙坡区1例、南岸区1例)，现有本土无症状感染者14例(江津区1例、万盛经开区1例、合川区8例、沙坪坝区2例、九龙坡区2例)。
8月6日0—24时，重庆市新增境外输入确诊病例1例(新加坡)，新增境外输入无症状感染者1例(新加坡)，治愈出院境外输入确诊病例1例(西班牙)。
截至8月6日24时，重庆市现有境外输入确诊病例6例(中国香港1例、新加坡5例)，现有境外输入无症状感染者1例(新加坡)。
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