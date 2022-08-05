重庆新增本土确诊病例3例 本土无症状感染者9例

中新网8月5日电 据重庆卫健委网站消息，8月4日0—24时，重庆市新增本土确诊病例3例(合川区2例、沙坪坝区1例)，新增本土无症状感染者9例(合川区6例、沙坪坝区3例)，均在隔离管控人员中发现。

截至8月4日24时，重庆市现有本土确诊病例17例(江津区10例、万盛经开区1例、长寿区2例、合川区3例、沙坪坝区1例)，现有本土无症状感染者12例(江津区1例、万盛经开区1例、合川区7例、沙坪坝区3例)。

8月4日0—24时，重庆市无新增境外输入确诊病例和无症状感染者。

截至8月4日24时，重庆市现有境外输入确诊病例7例(西班牙2例、中国香港1例、新加坡4例)，现有境外输入无症状感染者1例(英国)。

重庆市8月4日新增本土确诊病例和本土无症状感染者基本情况如下：

一、合川区

合川区确诊病例2、确诊病例3，均系合川区无症状感染者1的密切接触者。8月4日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，均被诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

合川区无症状感染者2、无症状感染者4、无症状感染者5、无症状感染者6、无症状感染者7，均系合川区无症状感染者1的密切接触者。8月4日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，均被判定为无症状感染者。

合川区无症状感染者3，系合川区管控区域人员。8月4日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，判定为无症状感染者。

二、沙坪坝区

沙坪坝区确诊病例，系合川区无症状感染者1的密切接触者。8月4日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

沙坪坝区无症状感染者1、无症状感染者2、无症状感染者3，均系合川区无症状感染者1的密切接触者。8月4日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，均被判定为无症状感染者。