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（快评）

一子落而全盘活

张佳莹

2022年08月04日07:50 来源：人民网－人民日报

　　刘淑贞的三件发愁事，不仅是一个家庭的生活烦恼，还涉及失能人员照护、失能家庭减负、农村劳动力就业等多方面情况，关乎医护资源分配、保险筹资、护理市场培育等多领域难题。在青岛农村，一项改革穿针引线，将这些问题一并解决了。这样的改革举措，值得点赞。

　　“一子落而全盘活”，当地在制定政策时坚持系统观念，将各种需求通盘考虑，统筹对接各方资源，为政策落地创造了良好条件。

　　改革争在朝夕，落实难在方寸。实践中，一个具体问题的解决，往往关联多个主体、多个环节、多个领域。若在政策制定环节不能全面考虑，操作时就会缺乏协同配套，人、财、物、机制等任何一个要素的堵点未疏通，都会使落实效果大打折扣，甚至虎头蛇尾。地方政府扎实调研，有针对性地推动各项改革举措落细落实，就像架起一套精密管网，能够精确匹配各个节点的供需，撬动各方资源顺畅流动起来，使政策落实有了保障，做到了让改革成果暖人心、聚民心。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月04日 04 版）

(责编：乔业琼、杨迪)


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