平台要当好网络生态安全员

“绿豆汤包治百病”“杨梅有虫太脏不能吃”……许多网友对此类谣言并不陌生。“造谣一张嘴，辟谣跑断腿”，目前不少平台和网站积极开展权威辟谣、科普传播等工作。专家认为，打击网络谣言，让虚假信息没有生存空间，有利于保障网民合法权益、维护网络传播秩序、营造清朗网络空间。

为博眼球夸大其词

网络技术飞速发展，各类门户网站、网络论坛、视频平台等应运而生。许多网民在社交平台上注册账号，建立网络自媒体，表达个人观点。其中，部分用户充分发挥在某一领域的知识储备优势，对相关话题进行科学、理性、专业的解读，涌现了一批优质原创内容，为传播科学知识、弘扬社会正能量做出了贡献。

在优质UGC（用户原创内容）受到广泛欢迎的同时，也有一批缺乏专业知识储备、盲目追求流量的内容生产者，通过注册社交平台账号，依据自然周期、实时热点等因素，编造虚假信息，传播时令谣言。

中国互联网联合辟谣平台日前根据网上数据监测和网民举报，对近期网络谣言的特点和危害进行了梳理分析。结果显示，近期谣言具有明显的季节性、时令性特征。例如，随着全国多地出现高温天气，“红绿灯遇高温熔化”等谣言博人眼球，“杨梅有虫太脏不能吃”“吃西瓜感染病毒”等夏季食品安全类旧谣“卷土重来”。上述谣言往往捕风捉影、耸人听闻，抓住季节时令特点，利用夸张标题，行流量营销之实，利用公众认知盲区反复传播，制造焦虑。

有专家认为，网络谣言的产生有多方面原因。一方面，互联网的即时性使谣言传播范围更广、扩散速度更快，许多消息能在几小时内传遍全网。另一方面，网络的匿名性、低门槛、开放性使各种消息都能得以传播。

阻断虚假内容传播

有关部门已出台多项政策措施，开展各类专项整治行动，从信息生产到分发的全过程遏制时令谣言的传播。今年3月17日，国家网信办相关负责人表示，要严肃追究网上谣言信息发布传播的相关方责任，建立溯源机制，对首发谣言信息的平台和账号加大惩处力度。发挥“黑名单”作用，对多次发布传播谣言信息的账号主体予以严厉惩戒，全网禁止注册新账号。对情节特别严重的，要移送有关部门依法追究责任，绝不能让网络成为传播谣言的法外之地。要建立健全治理网络谣言工作机制，进一步加强部门协同，压实平台主体责任，完善监测、发现、辟谣、处置全流程工作规范。

8月1日，《互联网用户账号信息管理规定》（简称《规定》）正式实施。《规定》提出，对于互联网用户申请注册提供互联网新闻信息服务、网络出版服务等依法需要取得行政许可的互联网信息服务的账号，或者申请注册从事经济、教育、医疗卫生、司法等领域信息内容生产的账号，互联网信息服务提供者应当要求其提供服务资质、职业资格、专业背景等相关材料，予以核验并在账号信息中加注专门标识。业内人士指出，这是给发布相关领域的自媒体设置了准入门槛，有助于筛选并清理专业缺失、哗众取宠、编造谎言、内容虚假的自媒体运营者。

专家表示，在谣言治理的精准识别、溯源、阻断等方面，人工处理必不可少，此外，大数据、人工智能、区块链等技术的应用，有利于形成“广泛汇聚、科学解读、矩阵传播、源头阻断”的辟谣机制，应在技术辟谣方面下足功夫。

提升信息辨别能力

最大限度地减小时令谣言造成的危害，还需要网民不断提升自身的媒介素养，增强识别事实与谣言的判断能力。中国未成年网民已达1.83亿，60岁及以上老年网民规模也有1.19亿。专家认为，未成年人尚未完全形成准确的判断力，而老年人又受制于“数字鸿沟”，在面对谣言时，这两类人群的媒介素养较难对网络内容的真实性做出准确判断。

“媒介素养是全媒体时代要求全民必须具备的基本能力。”西北民族大学新闻传播学院教授杨志平说，有些网民缺乏必要的判断、甄别能力，让一些具有煽动性、针对性、周期性的谣言有了传播空间。面对庞杂的互联网信息，网民应进一步提高媒介素养，学会对网络信息特别是自媒体发布的信息进行分析、判断、选择，接收准确、理性、科学的有效信息。守住法律底线，约束个人行为，不信谣、不传谣，是阻断网络谣言的好办法。

依法打击网络谣言，建设良好网络生态，还需要执法机关、职能部门、互联网平台企业等多方共同行动、齐抓共管。执法机关需要严格依法履职，加大对网络违法犯罪的打击力度；相关部门应根据各自的职能和分工，加大监管力度；互联网平台企业须守好“责任田”，严格规范使用者发布、转发信息行为，当好网络生态的安全员。