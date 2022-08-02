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山东新增本土无症状感染者47例 均在菏泽

2022年08月02日08:56 来源：中国新闻网

　　中新网8月2日电 据山东卫健委网站消息，2022年8月1日0时至24时，山东报告无新增本土确诊病例。新增本土无症状感染者47例，均在菏泽，其中46例系集中隔离点检出，1例系高风险区检出。无新增境外输入确诊病例。新增境外输入无症状感染者5例，其中济南3例，分别为日本输入2例和俄罗斯输入1例；威海1例，为韩国输入；临沂1例，为匈牙利输入。

　　2022年8月1日0时至24时，山东全省报告无无症状感染者转为确诊病例。

　　2022年8月1日0时至24时，全省无本土确诊病例出院。无本土无症状感染者解除医学观察。全省境外输入确诊病例出院2例，均在青岛。境外输入无症状感染者解除医学观察3例，其中青岛2例、威海1例。

　　截至2022年8月1日24时，全省现有本土确诊病例13例、本土无症状感染者405例。全省现有境外输入确诊病例16例、境外输入无症状感染者21例。

(责编：乔业琼、杨迪)


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