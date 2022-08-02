河南新增本土确诊病例2例 本土无症状感染者67例

中新网8月2日电 据河南卫健委官方微信消息，8月1日0—24时，河南省新增本土确诊病例2例(郑州市二七区1例；含1例无症状感染者转确诊病例，信阳市罗山县1例)，新增本土无症状感染者67例(商丘市民权县54例、宁陵县5例，永城市2例，信阳市罗山县4例，郑州市二七区1例，开封市顺河区1例)，无新增本土疑似病例。无新增境外输入确诊病例、无症状感染者和疑似病例。2例本土确诊病例治愈出院(开封市1例，驻马店市1例)；33例无症状感染者解除医学观察，其中本土31例(驻马店市29例，平顶山市2例)，境外输入2例。

2020年1月21日至2022年8月1日24时，全省累计报告确诊病例3226例(本土3009例、境外输入217例)，住院病例23例(本土20例、境外输入3例)，尚在医学观察的无症状感染者329例(本土298例，境外输入31例)。累计追踪到密切接触者145520人，正在观察的密切接触者9018人。