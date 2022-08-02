广西新增本土确诊病例9例 本土无症状感染者96例

中新网8月2日电 据广西卫健委网站消息，8月1日0-24时，广西新增本土确诊病例9例(北海市海城区7例；崇左市2例，其中大新县1例、宁明县1例)，含7例无症状感染者转确诊病例(北海市5例，崇左市2例)；本土无症状感染者96例(崇左市75例，其中宁明县47例、大新县26例、凭祥市1例、江州区1例；北海市17例，其中海城区16例、银海区1例；南宁市4例，其中武鸣区3例、兴宁区1例)。当日治愈出院本土确诊病例54例(均在北海市)，解除隔离医学观察本土无症状感染者235例(北海市232例，钦州市2例，南宁市1例)。截至8月1日24时，全区现有本土确诊病例340例(北海市335例，崇左市3例，南宁市1例，百色市1例)，本土无症状感染者2079例(北海市1834例，崇左市189例，防城港市38例，南宁市13例，百色市4例，玉林市1例)。

当日新增境外输入无症状感染者5例(均在崇左市)。解除隔离医学观察境外输入无症状感染者12例(均在崇左市)。现有境外输入确诊病例1例(防城港市)，境外输入无症状感染者43例(均在崇左市)。

当日新增密切接触者1356人，解除隔离医学观察密切接触者230人，现有密切接触者41385人。

全区累计报告确诊病例2201例，累计治愈出院1858例，死亡2例，现有在治341例。