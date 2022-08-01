暑期牙齿正畸套路多，消费者应避免“低价吸引”

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伴随牙齿矫正市场增长，问题也逐渐显现。广告数量多，内容上一面制造容貌焦虑，一面以免费、低价为噱头诱导消费者，有的甚至还是变相的网贷。规范正畸市场，需要加强行业自律和监管，消费者也应认识到牙齿矫正是医疗行为，而非美容行为，应谨慎对待。

隐形牙套免费试戴、7天公益补贴快速整牙……进入7月，整牙广告多了起来，像张晓棠这样的“牙套青年”也渐渐多了起来。

暑期正值牙齿矫正高峰期，在“整牙”大军中，不乏为了追求颜值而来。早上刚过8点，沈阳一家口腔医院候诊区已经排了20多人。人群中学生居多，有的还在捧着书本学习。18岁的张晓棠今年刚高考完，即将进入大学学习播音主持专业。由于一直对自己外翻的虎牙耿耿于怀，经父母同意后，她选择在暑期戴上隐形牙套，矫正牙齿。

去年发布的《2020中国口腔医疗行业报告》显示，2011年至2019年，中国口腔医疗服务行业复合年均增长率约为16%，正畸和种植牙规模最大、增长最快。但是，当越来越多的年轻人抱着整容的目的矫正牙齿，爆发式增长的市场中夹杂着哪些值得关注的忽悠和陷阱？

边制造容貌焦虑边发布诱导性广告

张晓棠告诉记者，她在浏览网页时经常看到牙齿矫正广告，比如“沈阳整牙人必看，暑期特惠来了”“换头式整牙”“最佳正畸是几岁，错过还有救吗”等等，“越看越焦虑，也越想尽快矫正”。

记者在采访中了解到，由于潜在需求者多且牙齿矫正价格不菲，一些商家一面夸大正畸效果或制造容貌焦虑，一面打出“免费试戴”“公益补贴”的幌子，吸引消费者。但是动辄成千上万元的牙齿矫正项目，真能便宜卖吗，试戴意义何在？

记者尝试联系了一家声称“招募100名牙齿不齐者，免费试戴隐形牙套”的正畸机构，但对方告知，“隐形牙套并非完全免费，后续出方案后，要在指定金融机构分期支付费用。”另一家声称“7天快速整牙”的商家告诉记者，公益组织承担了大部分矫正费用，消费者只需支付一小部分。记者进一步追问消费者需具体支付多少，对方称，“3000元~6000元”。

沈阳某专科三级医院正畸科主任医师王继荣在《工人日报》记者采访中指出，对于有牙齿矫正需求的人群来说，隐形牙套试戴几乎没有任何意义，牙套设计需要针对不同的牙齿矫正需求，并不能通用。

“此外，一般的牙齿矫正费用为6000元~3万元，商家以公益补贴作为宣传，可信度不高。”王继荣说，牙齿美容不是兜底保障类项目，少有公益组织提供援助。他还表示，分期支付针对的是没有收入的青年学生，本质是诱导消费，还有部分广告其实是变相的网贷。

矫正不当会导致牙齿松动等不可逆损伤

经过前期拔牙、制作模型、确定方案，张晓棠拿到了隐形牙套。按照她的矫正方案，需要更换50副牙套，为期将近一年，价格2万元。

沈阳市于洪区一家小型口腔诊所经营者赵明晗告诉记者，牙齿正畸周期较长，牙医需要检查、确诊、测数据、出方案、治疗、定期复查，因此7天快速整牙并不现实，“需要少则几个月，多则一年以上。”

赵明晗表示，从价格看，目前市面上的牙套分为钢丝牙套和隐形牙套，钢丝牙套价格在1万元~3万元，隐形牙套国产品牌要2万元~3万元，进口品牌4万元~5万元，这些费用几乎一半流向材料供应商，一半用来聘用专业医师。

“一些商家声称低价整牙，目的是先引流，成为客户后再通过各种隐形消费实现加价。”赵明晗说，此外，从业人员资质也是该行业值得关注的问题。

据了解，口腔医疗是一项严谨、精细的医疗行为，从业人员必须经过不少于5年系统、正规的口腔医学专业教育，并在医疗、预防、保健机构中实习满一年，取得执业医师资格证书并在有资质的口腔医疗机构注册后，方能在注册地点独立从事相应类别的口腔医疗工作。“但是一些医美机构聘请的人员资质或资历不足，因此以低价方式扰乱市场。”赵明晗告诉记者。

“消费者对口腔等改善型医疗有需求是正常的，但是在商家广告诱导下，目前的正畸市场存在过度医疗情况。”王继荣说，儿童过早矫正会影响乳牙发育和恒牙替换，青少年会导致牙松动、牙神经坏死、骨开窗开裂等不可逆损伤。

牙齿矫正是医疗行为而非美容行为

针对目前正畸行业存在的乱象，王继荣表示，从长远来看，应该引导和培养更多的正畸科医生，同时加大科研投入，研发更多中国制造的物美价廉的“牙套”，降低行业材料成本，让真正有需求的人能消费得起。另一方面，应该加强行业自律以及市场监管。

去年8月1日，中华口腔医学会发布关于坚决抵制口腔医疗美容乱象的声明，表示成立口腔医疗美容相关组织，对造成口腔医疗美容乱象的潜在因素加强行业监督。今年3月，国家卫健委发布《关于开展2022年度全国民营医院专项巡查行动的通知》，要求自2022年3月起，组织开展为期一年的全国民营医院专项巡查行动，引导医院端正办医理念、规范执业行为，严厉打击漠视和损害人民群众健康权益的违法违规行为。

赵明晗认为，监管部门应当督促医美机构规范经营，禁止违规操作，对于虚假宣传、贩卖“牙齿矫正焦虑”的商家，采取严厉措施予以整顿，同时打击社交媒体上的虚假文案。此外，还应该探索制定牙齿矫正治疗标准，敲定适合矫治的年龄段，除非特殊情况，严禁过早实施牙齿矫正手术。

王继荣提醒说，牙齿矫正是医疗行为，不是美容行为，消费者避免自行网购牙套，应该在正规口腔医院检查和矫正。“消费者、经营者和监管者共同努力，才能给口腔正畸行业‘正畸’。”（刘旭）