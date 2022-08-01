中新网8月1日电 据北京卫健委官方微信消息，7月31日0时至24时，北京新增1例本土确诊病例(为社会面筛查人员)，无新增疑似病例和无症状感染者；新增5例境外输入确诊病例和3例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院3例。

本土确诊病例：

现住海淀区鲁园上河村小区三区，为社会面筛查人员，7月31日诊断为确诊病例。

境外输入确诊病例：

确诊病例1：中国籍，7月29日从俄罗斯到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，7月30日报告核酸检测结果为阳性，7月31日诊断为确诊病例。

确诊病例2：中国籍，7月30日从俄罗斯到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日报告核酸检测结果为阳性，7月31日诊断为确诊病例。

确诊病例3：中国籍，7月27日从英国出发经德国到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，7月31日报告核酸检测结果为阳性，当日诊断为确诊病例。

确诊病例4：韩国籍，7月30日从韩国到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日报告核酸检测结果为阳性，7月31日诊断为确诊病例。

确诊病例5：中国籍，7月29日从塞内加尔出发经法国到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，7月30日报告核酸检测结果为阳性，7月31日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。