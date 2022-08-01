英研究称儿童不明肝炎病因有新线索

科技日报巴黎7月30日电 （记者李宏策）综合法国媒体报道，英国近日发表的两项尚未经过同行评审的研究，对儿童不明肝炎的病因提供了新线索，即病毒合并感染和自身遗传问题可能导致儿童患严重肝炎。

据世卫组织统计，目前已有35个国家报告了至少1010例儿童不明肝炎病例，大多数患病儿童在6岁以下，其中有46人进行了肝脏移植，22人死亡。

此前研究指出，儿童不明肝炎可能与41型腺病毒感染有关。但该病毒通常仅在免疫功能低下的儿童中引发肝损伤，而免疫系统正常的儿童从未出现过这种情况。

最新发布的这两项研究中，英国研究者指出了另一种可能性，其在96%的患者体内发现了一种通常被认为无害的病毒——腺相关病毒2型（AAV2）。大多数儿童在10岁前会感染AAV2，该病毒不能自己复制，通常不会引起疾病，但其可以潜伏在细胞中，直到辅助病毒出现并激活它。

英国研究人员在25名患有不明肝炎的儿童血液或肝细胞样本中寻找到约200种病毒，除1人外，其他患者体内均检测到较高水平的AAV2。伯明翰大学儿科肝病教授迪尔德丽·凯利在一份声明中称，“我认为这是对这些病例的一个合理解释，合并感染似乎起着关键作用。目前还不清楚为什么一些儿童会出现需要肝脏移植的严重情况，也许病因是不止一种病毒合并感染。”

苏格兰格拉斯哥大学的研究人员还发现，部分重症儿童的人类白血球抗原遗传基因存在突变，这会影响免疫系统应对感染的方式，或导致产生过激的免疫反应。近16%的苏格兰人有这一基因突变，而苏格兰是报告不明儿童肝炎病例最早的地区。

两个研究团队都排除新冠感染是不明肝炎的直接病因，其在患病儿童的肝脏中未检测到新冠病毒，在这些患病儿童中检出新冠抗体的比例与整体儿童抗体比例相当。

科学家们仍不清楚为什么不明原因肝炎病例会在新冠肺炎疫情期间出现。一种假设是，由于各国普遍采取封控措施，导致许多婴幼儿比平时更晚接触到某些常见病毒，因而失去了对这些病毒的早期免疫力。