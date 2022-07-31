北京无新增本土确诊病例和本土无症状感染者

中新网7月31日电 据“健康北京”微信公众号消息，7月30日0时至24时，无新增本土确诊病例、疑似病例和无症状感染者；新增4例境外输入确诊病例和2例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院2例。

境外输入确诊病例：

确诊病例1：俄罗斯籍，7月27日从俄罗斯到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，7月28日报告核酸检测结果为阳性，7月30日诊断为确诊病例。

确诊病例2：中国台湾籍，7月29日从中国台湾到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日报告核酸检测结果为阳性，7月30日诊断为确诊病例。

确诊病例3：中国籍，7月27日从中国台湾到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，7月29日报告核酸检测结果为阳性，7月30日诊断为确诊病例。

确诊病例4：中国台湾籍，7月27日从中国台湾到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，7月29日报告核酸检测结果为阳性，7月30日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。