北京无新增本土确诊病例和本土无症状感染者

中新网7月30日电 据北京市卫生健康委员会官方微博消息，北京7月29日无新增本土确诊病例和本土无症状感染者 新增5例境外输入确诊病例和2例境外输入无症状感染者

7月29日0时至24时，无新增本土确诊病例、疑似病例和无症状感染者；新增5例境外输入确诊病例和2例无症状感染者，无新增疑似病例。

境外输入确诊病例

确诊病例1、2：中国籍，7月28日从俄罗斯到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日报告核酸检测结果为阳性，7月29日诊断为确诊病例。

确诊病例3、4、5：中国籍，7月28日从法国到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日报告核酸检测结果为阳性，7月29日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。