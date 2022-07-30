社区精准救助困境老人解除后顾之忧

近年来，北京通州区委社会工委区民政局落实精准救助政策，开展个案帮扶，尤其在服务困难老年人工作的过程中，出现了不少暖人画面。困难群体救助工作不断向专业化、精准化、规范化发展。

独居老人无人照料

社区来解“后顾之忧”

今年5月，有居民反映杨庄街道一平房区有一老人长年无人照料，且患有糖尿病，生活无法自理，希望社区给予帮助和支持。

接到消息的五里店社区党总支书记郝亚丽，第一时间带领社工入户走访，得知老人有一女儿和弟弟，但长年不在身旁，以往都是邻居帮忙照料。由于年龄的日渐增长和基础疾病的不断折磨，如今老人的日常照料更需要专业的支持介入。

“叔叔，您别伤心，有啥困难社区都帮您解决。”了解老人的基本情况后，郝亚丽对老人进行劝慰，同时就老人是否愿意入住养老院接受更专业的照料进行了询问。起初老人是接受入住养老院的，但后来又担心自己居住的平房无人看管，很是犹豫。得知老人的担忧，郝亚丽表示会安排人定期帮忙照看房子。得到这样的答复，老人欣然同意入住养老院。

联系老人家属，得到同意和支持；陪老人核酸检测，解决老人健康宝弹窗问题；去医院体检，到养老院办理入住……在社工的陪同下，老人顺利入住了离家较近的养老机构，得到了专业的照料。据悉，为确保老人住得舒心、安心，社区还持续跟进了解老人在院情况，及时向家属反馈，解决了老人和家属的后顾之忧。

困难老人突发疾病

多方开展紧急救助

“您安心养病，有困难街道、社区一定帮忙。”有了社区负责人的这个承诺，上个月，杨庄街道京铁潞园小区居民王民（化名）也在精准救助的帮扶下，化解了一个难题。

王民与女儿相依为命，女儿患有智力残疾，生活无法自理。6月底的一天下午，京铁潞园小区所属的京铁社区负责人王颖新接到派出所民警电话，得知王民在潞河医院就医时查出白血病，情况很不乐观，但老人怕女儿在家无人照料，坚决拒绝住院治疗。

“您只有治好病，才能更长久地照顾女儿。这几天听医生的话，街道、社区会替您照顾好家里。”接到通知后的王颖新立即赶到医院，劝说老人积极治疗。另一方面，她向街道民生办讲明实际情况，请求帮助。

在王颖新晓之以理、动之以情的劝说下，老人终于同意入院治疗。当天晚上，街道民生办负责人邱伟明、通州区众帮社会工作事务所工作人员也一起前往医院看望老人，了解其病情，展开“精准帮扶”。其间，他们还先行垫付部分医药检查费用，并为老人聘请了专业护工进行照料。随后，邱伟明与老人远在河北的亲属取得联系，商讨救助办法。次日，王民的亲属紧急赶到医院，看到老人得到了及时且妥善的救治，感激之情溢于言表。

如今，在杨庄街道民生办的多次协调对接下，王民的女儿已被亲属安顿到康养中心，生活无忧，王民老人的后顾之忧也解除了。

据了解，从2017年作为试点区在全市率先启动精准救助服务项目至今，依托街道、乡镇和专业社工机构，以及百姓家门口的救助顾问，通州区已实现精准救助服务在街乡层面的全覆盖。尤其针对急需帮助的困境老年人等群体，实现了救助就在身边，让老年人的幸福感、安全感显著增强。