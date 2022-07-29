浙江江山一市民街头突发心梗， 三医护跪地接力救人

“患者就走在我前面，相距也就20米左右，我看到他突然就倒下了……”

浙江江山市人民医院消化内科主任金小伟在接受人民网记者采访时回忆，7月28日一早正准备去上班，路遇有人晕倒，便马上前去查看情况。由于情况紧急，经过一系列迅速判断后，随即跪在地上对其进行心肺复苏。

此时，江山市人民医院贺村分院的内科医生徐晶晶正好开车路过此地，看到此景，也立马停车过来帮忙。

“做累了就换我来吧！”看到金小伟满头大汗，体力渐渐不支，徐晶晶便接力进行心肺复苏。

当时患者倒地的位置正好在江山市人民医院退休护士方月宵家门口，方月宵看到后，二话不说也加入了救人的队伍。就这样，三个人轮流对患者进行心肺复苏，直到救护车抵达现场。金小伟还跟着上了救护车，协助进行心肺复苏，直到患者到达江山市人民医院。

医院胸痛中心立刻启动胸痛应急流程，开通绿色通道。介入造影发现，患者为急性心肌梗死。医生当即实施介入手术，置入支架，疏通堵塞血管。经过医护人员全力救治，患者终于恢复了心跳和呼吸，被转入重症监护室，目前生命体征已基本稳定。

谈起这次当街救人，徐晶晶说，当时只想着快点让病人恢复呼吸和心跳，事后才发现车子没熄火，只拉了手刹，而自己的膝盖也因为跪地救人磨破了。但能把病人从死亡线上拉一把，这一切都值了。（视频素材由江山市人民医院提供）