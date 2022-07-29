发挥自身优势 FESCO助力筑牢疫情防控安全线

近期,北京推行常态化核酸检测，72小时核酸检测成市民刚需。北京社区防控压力增大，各机构的核酸检测一线人员缺口一度凸显。作为人力资源服务行业的国有企业，北京外企人力资源服务有限公司（以下简称FESCO）秉承国有企业使命与担当，充分发挥自身人力资源优势，快速响应相关部门和企业需求，协调解决核酸检测一线人员供需矛盾，助力核酸检测工作顺利运行，为北京抗疫贡献国企力量。

用专业与高效服务赢得点赞

面对核酸检测人员供应不足的难题，FESCO利用自身体量规模、专业服务等优势，快速成立了高效运作的项目组，聚焦人才招聘，甄选专业合规的核酸采样员、信息录入人员，还有经验丰富的督导员、现场秩序维护人员等，为常态化核酸检测提供强有力的人力支持。

与此同时，FESCO还充分发挥所长，做好物资运输人员协调工作，助力稳固好常态化核酸检测的大后方，让一线人员更安心、更放心地满足市民核酸检测需求。

除了确保常态化的核酸检测顺利开展之外，项目组还要面对临时性的加大筛查力度需求。检测量的激增，也就意味着人力的激增。“养兵千日用兵一时”，日常积累的丰富实战经验，让FESCO顶住了每一次临时性需求的压力，用专业和高效的服务赢得了客户的认可和市民的点赞。

助力筑牢疫情防控安全线

面对复杂的疫情形势，一名志愿者是一点星火，一群志愿者便是燎原之势的抗疫力量。为助力首都打赢疫情防控阻击战，FESCO党委积极组织党员深入疫情一线,全力以赴支援社区做好疫情防控工作。

今年5月，在北京疫情防控处于紧要关头之际，FESCO以最快速度组织2批15名下沉干部投入到所在居住地抗疫工作，同时组建起一支近200人的志愿者团队，无惧高温，无惧风雨，坚守一线协助核酸采样点测温、查码、引导、秩序维护等。

在疫情面前，FESCO人用实际行动彰显抗疫精神，当好疫线的“守门员”“战斗员”“服务员”“情报员”“协调员”，竭尽全力协助城市筑起一道道疫情防控“安全防线”，为疫情防控贡献力量。

以实际行动践行国企责任担当

每一支样本背后都有一群保障人员，每一次检测背后都是一场资源调配，每一份安全背后都是一股生命力量。在当下疫情防控处于逆水行舟、不进则退的境况下，FESCO以行动诠释责任和担当，尽锐出战凝聚起一股战“疫”力量，急社会之所急，想群众之所想，第一时间闻令而动，以丰富经验为依托，以防疫所需为牵引，以专业高效服务为抓手，用无声胜有声的方式，帮助客户解决难题,温暖陪伴北京市民战“疫”。

目前FESCO协同服务的常态化核酸采样亭有95个，每个采样亭日均采样人数在1000左右。未来，FESCO将充分利用公司平台资源及40余年的人力资源服务经验，第一时间响应客户需求，为客户提供高质高效的一站式人才综合解决方案，高效配合相关部门和企业做好下一阶段常态化核酸检测的人力支持，助力北京打赢疫情防控战。