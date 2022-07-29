工行广州分行把握数字化转型机遇  积极推进“信用+医保”惠民服务创新

为响应新时期城市数字化转型要求及“我为群众办实事”实践活动号召，工行广州分行针对部分居民就医缴费“痛点”，推动广州市“互联网+医疗健康”服务模式发展，运用数字金融科技，实现流程再造，推进“信用+医保”惠民服务创新，在提升城市居民的就医付费体验方面做出了积极探索。

围绕“增强参保人的就医付费体验，缓解就医费用支付压力”的核心需求，该行积极推动金融科技与医疗保障事业的创新融合，运用科技手段，制定专属信用就医金融服务方案，与广州市医疗保险服务中心、广东银联系统对接，积极推进广州市就医信用无感支付项目，实现金融与民生服务系统的互联互通，医疗付费的“一站式”处理。

据悉，该创新项目已进入试点推广阶段，主要应用于广州市医保参保人在指定的试点医院就医时个人自付部分的医疗费用支出，后续将紧密配合市医保局的推广计划进一步扩大医疗付费受理面。不久的将来，广州市民将有机会使用该行的“信用就医”服务，节省宝贵的就医时间。

一直以来，工商银行秉承数字化发展理念，以数据、技术双要素为驱动，加速业务模式及管理模式的创新，提升价值创造能力及用户服务水平，以服务实体经济和人民群众为目标，在数字工行的征程上不断开拓。工行广州分行也将持续以金融科技赋能业务，不断深入推进数字化转型发展，打造更多的广州区域创新合作服务品牌，为全国政务便民服务、金融便民服务，提供“工行智慧”和“工行方案”。

小贴士：什么是就医信用无感支付？

广州市职工医保参保人可通过云闪付App绑定服务银行的信用卡，或申请医保专项信用额度，在挂号时或就诊前与医疗机构约定启用“无感支付”服务，诊间无需再排队缴费，个人负担的费用将直接从授权绑定的信用卡或医保专项信用额度中扣款交易，参保群众在账单日前还款即可。（王楚涵）