山东新增本土确诊病例5例 新增本土无症状感染者93例

中新网7月29日电 据山东卫健委微信公众号消息，2022年7月28日0时至24时，山东省报告新增本土确诊病例5例，均在菏泽，均系集中隔离点检出。新增本土无症状感染者93例，均在菏泽，其中72例系集中隔离点检出，21例系高风险区筛查发现。新增境外输入确诊病例3例，均在青岛，为韩国输入。新增境外输入无症状感染者1例，在烟台，为韩国输入。

2022年7月28日0时至24时，山东省报告境外输入无症状感染者转为确诊病例4例，均在青岛。

2022年7月28日0时至24时，山东省无本土确诊病例出院。本土无症状感染者解除医学观察6例，均在临沂。全省无境外输入确诊病例出院。境外输入无症状感染者解除医学观察3例，其中青岛2例、济南1例。

截至2022年7月28日24时，山东省现有本土确诊病例9例、本土无症状感染者204例。全省现有境外输入确诊病例17例、境外输入无症状感染者18例。