海信医疗向定西捐赠防疫物资 打造东西部协作基层医疗样板

“海信医疗支援定西市防疫物资车队，出发！”随着青岛市乡村振兴局副局长赵兵一声令下，满载防疫物资的卡车从海信研发中心出发，开始跨越近1800公里奔赴定西的路程。7月28日，海信医疗支援定西防疫物资捐赠发车仪式在青岛举行。本次海信医疗向定西市捐赠价值262万元的防疫物资，包括6辆负压救护车和16套核酸采样工作站，为当地疫情防控常态化和当地医疗条件改善贡献一份力量。

青岛市乡村振兴局副局长赵兵、青岛市乡村振兴局对口帮扶处处长徐建伟、海信集团高级副总裁陈维强、青岛海信医疗设备股份有限公司总经理苏玉涛出席发车仪式。

2021年，青岛与甘肃省定西市建立结对帮扶关系，海信作为在青岛成长的企业也积极参与到协作中来。仪式上，陈维强介绍，温暖与信赖是海信的标签，海信在快速发展的同时也不忘回报社会，多次为疫情地区捐赠各类物资。为支持当地疫情防控，积极履行社会责任，海信医疗决定再向定西市捐赠救护车、核酸采样工作站等物资。

发车仪式现场看到的部分防疫物资当天从青岛发车，跨越1800公里奔赴定西，其他防疫物资将随后陆续发出，用于当地急救条件改善和防疫工作开展。

医疗产业是海信从“家电公司”向“高科技公司”转型的重要战略方向之一，集团对医疗版块的发展一直寄予厚望，并给予了巨大的资金、资源和政策的支持。海信医疗自2014年成立以来，立足现在面向未来，持续发展彩超、医用显示器、数字化手术室等高端医疗设备和解决方案，逐渐在业内建立了影响力和口碑。尤其是彩色超声产品，在山东省首台（套）产品标杆示范工程的大力支持下，海信彩超产品在青岛基层卫生医疗机构得到较好的应用。

陈维强表示，未来，海信集团、海信医疗将继续在青岛市委市政府的领导下，携手共进，打造东西部协作基层医疗样板工程，为基层医疗服务能力提升做贡献，为当地产业发展、乡村振兴助力。