冯春良：加强自动化探索助力智慧医院建设

第23届CHCC全国医院建设大会暨中国国际医院建设、装备及管理展览会近日在湖北武汉举办。瑞仕格医疗总经理冯春良在会上就智慧医院建设相关话题进行交流。他认为，自动化是实现智慧医院建设的一个必要因素，应加强药房自动化以及院内物流自动化方面的探索，助力智慧医院建设。

“智慧医院建设需加强医院各场景、环节间的交流，但当前在各地开展的智慧医院建设中，医院各模块间流通和衔接状况有待改善。”冯春良说。他建议，智慧医院建设一方面要从规划阶段进行系统性顶层设计；另一方面，在规划建设中要由医疗专项人士来进行设计和实施。

冯春良介绍，近年来，瑞仕格医疗通过药房自动化以及院内物流自动化等方面的探索，助力各地智慧医院建设。他解释说，药房自动化是智慧医院的一个重要组成部分，实现药房自动化将节约患者取药等候时间，同时降低错误发药风险，提升医院整体运营效率；院内物流自动化也是智慧医院建设不可或缺的一部分，在疫情防控常态化背景下，既可以有效减少人工运输带来的风险，也可以有效提高配送效率。

“未来的智慧医院建设，将有更多场景实现自动化及智能化，以技术的发展和创新不断为患者和医务人员创造便利。”冯春良说。