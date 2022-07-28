国家卫健委：十八大以来各地推进深化医改任务取得积极进展和明显成效

人民网北京7月28日电 （记者孙红丽）今日，国务院医改领导小组秘书处、国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍党的十八大以来各地深化医改工作进展成效，并答记者问。

国家卫生健康委体制改革司司长许树强在会上表示，党的十八大以来，各地大力推进深化医改任务的系统集成、落地见效，取得了积极进展和明显成效。

许树强介绍，一是各地党委政府高度重视深化医改工作。31个省份和新疆生产建设兵团都由党委政府主要负责同志担任医改领导小组组长，其中，19个省份的省、市、县三级都由党委政府主要负责同志担任医改领导小组组长，“一把手”抓医改，一抓到底。

二是因地制宜推广三明医改经验取得新突破。各地贯彻落实推广三明经验的要求，因地制宜加大推广力度。各省份和新疆生产建设兵团都制定了推广三明医改经验的实施方案，按照“腾空间、调结构、保衔接”的要求，推进药品耗材集中带量采购、医疗服务价格、薪酬制度等这些方面的联动改革。

三是加快构建有序的就医和诊疗新格局。各地加快优质医疗资源扩容和区域医疗均衡布局。国家区域医疗中心在黑龙江、西藏、宁夏、新疆等20个省份落地，填补了地方在肿瘤、心脑血管疾病、儿科等方面的短板弱项，相关专科跨省就医流向明显减少。

四是推进公立医院综合改革和高质量发展。各地深化公立医院综合改革，2017年所有公立医院取消药品加成，2019年取消耗材加成，同步调整运行机制。不断加强党对公立医院的领导，完善医院内部管理制度，深化人事编制制度改革。

五是协同推动医药和医保高质量发展。各省份落实国家集采，开展省级集采和省际联盟。内蒙古牵头10省（区），开展临床常用药带量采购，平均降价超过50%。

六是统筹推进相关领域改革。各地坚持预防为主，推进疾病预防控制体系改革，进一步提升公共卫生能力，做好新冠肺炎疫情防控。