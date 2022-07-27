买宠物保险能买到什么保障？

“最低199元可保障爱宠健康一整年，最高5万元医疗保障。”类似的宠物险广告在互联网平台上十分常见，不少人给家中的猫、狗看个病检查开药花费好几百，大病做手术要几千甚至上万，宠物医疗保险渐成宠物主的一种选择，不过这真的能减轻“铲屎官”的负担吗？

负担

养宠物贵

最大开销是为宠物看病

“为什么要养猫？因为一些破碎的情绪需要小猫来治愈；因为它会永远陪在我身边，带着满眼的喜欢和关心；因为它是我唯一可以用钱买来的纯粹的爱。”在短视频平台上，许多博主这样表达养萌宠的原因。

有宠物博主算了一笔账，正规猫粮品牌的价位一般在30-60元一斤，幼猫一个月的猫粮花费60-120元，成猫则在120-250元，罐头、冻干、猫条等进阶版食物一个月的花费120-300元不等。加上洗护、驱虫、疫苗、玩具等，一只猫的月花销在400-1000元。“然而这都不算什么，开销最大的是看病！一旦生病，开销直线上升，一般来说，猫咪进宠物医院的花费比狗贵两倍以上，一套检查、治疗、药品，就需要几百上千的花费，如果严重需要动手术的话，支出更大。”

对于“铲屎官”来说，给猫、狗宠物看病及开药产生的费用的确是一笔不小的支出，高昂费用令“铲屎官”直呼“钱包在滴血”。多位接受北京青年报记者采访的宠物主都表达了这样的感受。宁宁家中有两只爱犬，其中5岁的“妞妞”玩耍时被玻璃碴扎伤了，“自己是真的不会处理宠物的伤，最开始几天是我在家给它涂点药，但情况并没有变好，便带它去了医院包扎，花了300元左右。”小韩收养的一只流浪猫得了猫瘟，为了治疗一周就花掉了四五千元。

“我家猫咪也生过病，随随便便就要花掉小一千块钱。”小翟说，猫咪没有医保、也不会说话，看病花多少钱全凭医生良心。他告诉北青报记者，刚开始不懂小猫为什么会吐毛，“我一看它吐了，吓得不行，就赶紧往医院送，医生就直接让做检查，花了四五百。后来猫咪耳朵脏做了一次化验，花700多，绝育费用1000元左右。”

由中国畜牧业协会宠物产业分会、中国兽医协会指导、派读宠物行业大数据平台制作发布的《2021年中国宠物医疗白皮书》数据显示，2021年我国宠物医疗的市场份额达到了29.2%，成为仅次于宠物食品的第二大细分市场。宠物主对医疗的满意度呈上升趋势，但价格高却是医疗消费的最大“槽点”。

原因

关注宠物安全和健康

成宠物主买保险主要原因

小雨家中本来有两只猫，小的那只得了肺炎，花了数千元治疗，没半年后又复发了，“前前后后总共花了近万元，最后也没救回来。”小雨说，这件事让她意识到给猫咪看病实在太贵了。巧合的是，小雨在刷手机时某互联网平台给她推送了一条有关宠物险的广告，“说是大病和小病都可以报销。我就赶紧为另一只猫咪购买了一份保险。”与小雨类似，莹莹则是因为家中的一只狗得了狗瘟花了1万多元，便为家中的另三只狗都买了保险。

北青报记者了解到，目前市面上比较常见的宠物保险包括医疗险和责任险、综合保障险类。前者相当于“医保”，后者则是防止宠物伤人造成的损失。宠物综合保障险结合了医疗险和责任险两种的功能。

《2021年中国宠物医疗白皮书》中介绍，如今宠物保险消费呈现集中化，健康医疗保险的偏好度进一步提高，占比达到97.7%。宠物主对宠物安全和健康的关注，是购买保险的主要消费原因。“遇到过宠物自身受到伤害或生病”成为买保险的首要原因，占比达48.1%。

据普华永道发布的相关数据分析，2021年中国宠物行业市场规模已达到3488亿元，增长率为17%。不少保险机构看中了巨大的宠物医疗市场，纷纷进驻宠物保险领域，保费也从每月十几元到每月几百元不等。

雷区

全病种保障并不等于

所有疾病可以理赔

宠物险真能帮宠物主省钱吗？近日浙江一女子的遭遇却显示，并非如此：花400多元买了宠物险，却只理赔了30元，这则消息也登上了热搜。

据报道，刘女士今年4月份给家里的贵宾犬买了一份宠物险，令她没想到的是，带狗去看病花了400多，却只理赔了30块钱。刘女士表示，她买的宠物医疗险是由众安在线财产保险股份有限公司承保的，期限从今年4月15日到明年4月14日，每月缴纳保费33.2元。根据保险条款确定的理赔明细显示，治疗发票总金额470元，非保障范围内金额220元，定点医院60%赔付，免赔额200元，实际理赔金额30元。对此，保险公司的工作人员给的答复是有两种腹泻药不在理赔范围，“一个商品叫‘白陶土’，它不属于药品的范围，还有一个‘泰淘气’，它是一个活菌制剂，就是相当于一个益生菌的营养品。”虽然“泰淘气”标注了药品，但其实是属于保健品，根据保险条款，商品和保健品不在理赔范围内。

事实上，刘女士的遭遇不是个案，网络平台上吐槽保险中暗藏套路的人不少。宠物博主小柒发视频称，因她的猫咪牙齿出了问题需要做拔除处理，本想用几个月前买的宠物险进行报销，却被告知保险仍在等待期并未生效，“所谓的等待期并没有用大字标明，而是在保险条款的小字中写着：首次或非连续投保宠物医疗商业险，使用等待期，意外伤害10天，癌症、口腔疾病90天，其他疾病30天。”更让她觉得不合理的是，虽然保险条款中规定了定点医院可以报销60%、非定点医院报销40%的比例，但也同时设置了每次的赔偿限额，“也就是说看病花一万也只报1500元，如果是3750元，按非定点医院40%的保险比例，也是1500元。”

另一名博主则指出，号称全病种保险也有很多“雷区”，首先全病种保障并不等于所有疾病可以理赔。在很多宠物保险广告中宣称的包括细小病毒病、猫瘟等在内的全病种保障，会让很多人误认为所有疾病都在理赔范围，事实上，遗传性疾病、投保前已经罹患疾病，并不在理赔范围。“保险条款上没有列明的疾病名称也不会理赔。”该博主介绍，保险条款中会把各种类型的疾病名称列出来，比如，心血管疾病类、消化道疾病类，涵盖的范围越多，覆盖的种类也会越广。但对于很多猫、狗常发生的肠胃炎、皮肤病，在许多公司的条款中是完全没有列明的。即便咨询客服，得到的也是在重复广告语，他们对相关的条款也并不清楚。

采访中，多位宠物主表示，宠物投保的年龄和类别限制也比较苛刻，例如，一般3个月到10周岁的宠物可以投保，但对于大型犬和烈性犬，保险公司大概率拒绝承保。此外，据一家保险公司的工作人员介绍，全病种保障并不等于啥病都能保，条款中许多小字暗含很多内容，既往病症、先天性的疾病、遗传病、绝育手术、日常保养不在理赔范围。如果去错医院也不会赔付，因为宠物保险都有指定的宠物医院。

此外，这位保险人士还提醒，如果宠物主购买的是由非保险公司承保的保险，这相当于在宠物医院买了一张与健身房、美容院类似性质的卡，一旦发生纠纷“跑路”都有可能。

建议

呼吁相关部门把规范宠物险提上日程

随着观念的改变，很多人将宠物赋予了家人的身份属性，然而宠物看病贵也成了困扰和负担，应运而生的商业保险成了分摊医疗风险的工具，也给了没有“医保”的宠物一份保障。但《2021年中国宠物医疗白皮书》中提出，高发、常见病不保、保单限制条款过于严格、不知如何挑选保险产品成了宠物保险消费的最大痛点。

北青报记者注意到，中国保险行业协会2022年5月13日发布的《2021年互联网财产保险发展分析报告》指出，由于宠物医院治疗收费缺乏规范化，存在保险公司、宠物医院、宠物服务机构信息不对称等问题，保险欺诈风险较高。当前大部分保险公司尚未建立一套完善的对宠物疫病诊断、治疗过程、收费过程进行全程线上把控的风控系统，导致该业务存在一定风险敞口。

全球再保险业巨头——瑞士再保险公司2021年10月发布的《中国宠物保险发展报告》也指出，目前宠物保险与宠物医院的合作模式尚不清晰，互动有待增强。宠物保险的经营仍单纯地从保险公司的要求出发，并未兼顾宠物医院的实际情况和医生执业习惯，例如，保险尚未与医生的日常诊疗服务有效衔接，这些冲突和矛盾都会削弱宠物医院与养宠人之间的信任关系。

多位宠物主和业内人士在接受采访时呼吁，随着人们生活水平的提高和生活方式的变化，宠物经济会越来越庞大，宠物险需求也越来越大，相关主管部门应把规范宠物险提上日程。（宋霞）