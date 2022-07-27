娃娃机抓活体动物？谨防娱乐消费变“坑娃”现场

据广东电视台7月25日报道，近日有广州市民爆料称，在天河区一商场内有几台特殊的娃娃机。娃娃机内放的不是布偶玩具，而是活鱼和乌龟。现场吸引了不少家长带着孩子“抓鱼”，有人认为这有些“残忍”，也有人觉得这是新鲜的体验。

把活体动物放入娃娃机，让孩子现场“抓鱼”，确实比较新奇，也能吸引不少客源。这种行为看似能让孩子过一过“摸鱼”的瘾，但对动物的伤害可能不小。

如此做法的导向让人担忧——孩子会不会因此变得不爱惜动物，失去对动物的同理心和对生命的敬畏？会不会因此变得有些残忍？近年来，未成年人参与虐待动物的事件屡见报端，有的施虐者甚至越来越低龄化。如此现实下，商家推出这样的“游戏”，恐怕会更不利于培养孩子爱护动物和尊重生命的意识，甚至可能滋长一些“暴戾之气”。更何况，此类经营活动可能并不不符合相关防疫标准，容易导致疾病的传播。

时下，娃娃机颇有“老少皆宜”之势，一些成年人也乐此不疲，但其中乱象不少。比如，一些商家在娃娃机中放置盗版产品，以假充真；有的商家在娃娃机中放置香烟，以此变相销售烟草；还有商家推出以小博大、回购奖品等抓娃娃方式。

呵护未成年人健康成长，要从未成年人身边点滴小事做起，包括他们参与的一些娱乐项目。所谓寓教于乐，如果娱乐不能实现一定的教育目的，至少不能反其道而行之，模糊孩子的认知，甚至扭曲他们的价值观。

娃娃机能抓什么、不能抓什么，可能没有明确的规定和要求，但这并不意味着商家为了吸引眼球、获取利益可以为所欲为，什么东西都往娃娃机里放、都敢让娃娃抓。

一方面，类似娱乐项目所在的场所对此要有必要的管理，相关职能部门要及时叫停这种伤害动物的经营活动。另一方面，家长要做好把关人，在进行娱乐消费、教育消费等时，要多一些理性少一些盲从，要选择那些真正有益于孩子身心发展的项目，注意对孩子的消费观、价值观进行引导，尤其要防范“低级趣味”伤害孩子，娱乐消费变成“坑娃”现场。