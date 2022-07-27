边角料食品可以有，质量不能打折扣

据央视报道，继临期食品之后，“边角料”食品在网络上悄然走红，成为不少年轻人眼中的“省钱宝藏”。从肉脯片、毛肚边、火腿碎头，到米饼块、面包边、饼干碎……一些主播近段时间都在推荐“边角料”食品，与此同时不少消费者产生了质疑——“边角料”食品究竟能不能吃？如何强化“边角料”食品的安全监管？

“边角料”食品是厂商在加工成品时，最后剩下的材料，一般来讲，其外形没有那么工整，都是一些不规则形状的条块、碎角等。由于无法做成成品，弃之又可惜，不少商家就可能采取打折销售的方式，低价处理掉。这样做既能杜绝浪费，降低成本，又能满足部分消费者的需求。随着网络带货直播的流行，“边角料”食品逐渐“出圈”，一些人甚至主动上网搜寻、购买。

“好吃又不贵”是“边角料”食品的主要卖点。按照通常的理解，“边角料”与正品在品质方面是一样的，只是外观不好看而已。而且，时下不少消费者愈发重视性价比，不再一味追求品牌效应和高溢价。

“边角料”食品的市场前景，不在于价格多低、打折幅度多大，而是要确保质量，确保卫生和安全。

目前，尚没有针对“边角料”食品的标准化制度和规定，相关产品和市场因此缺乏有效的监管和规制，市场上了也出现了“鱼龙混杂”的乱象。比如，现在市场上销售的“边角料”食品，来自大厂的不多，打着品牌旗号的“边角料”食品，不少是假冒伪劣产品，品质、口感与正品差距较大；不少“边角料”食品属于散装食品，在运输销售过程中，容易出现污染、变质等；一些产品有包装但没有食品合格证……

防止“边角料”食品成为食品安全监管的“边角”地带，有关部门要完善对相关产品和行业的准入资质、生产、销售等方面的要求；要将其纳入重点监管范围，督促厂商、平台严格遵循食品安全标准，严格落实相关法律法规的要求。相关网购平台要压实主体责任，加强对有关产品和厂商资质的审核。消费者在购买时也应以品质为优先考量，不能只图便宜不顾卫生和安全。（江德斌）