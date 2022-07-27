上海12个区域划为疫情高中风险区
中新网7月27日电 据上海发布微信公众号消息，上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布消息：根据《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》要求，经研究决定，调整本市以下区域风险等级(具体时间根据相关区域按照国家要求落实相应管控措施起计算)。
一、疫情高风险区(1个)
宝山区罗泾镇潘新路118弄宝通家园西区(7号-115号)(7月26日已发布)
二、疫情中风险区(11个)
静安区石门二路街道南苏州路1539弄
普陀区宜川路街道泰山二村小区
虹口区欧阳路街道天宝路沿街商铺区域及所在楼栋(天宝路1008号、1012号、1028号、1038号)
宝山区杨行镇友谊西路以北、顾村镇界以东、湄浦河以南、蕰川路以西区域(7月26日已发布)
宝山区杨行镇湄浦河以北、富长路以东、杨北路以南、杨宗支路以西区域(7月26日已发布)
宝山区杨行镇友谊路以北、杨泰路以西、庵木港以北、蕰川路以东、友谊路以南、杨盛河以东、盘古路以南、富杨路以西区域(7月26日已发布)
宝山区顾村镇沙浦河以北、电台路以东、白荡河路以南、潘泾路以西区域(7月26日已发布)
宝山区张庙街道共江路以北、共和新路以东、呼玛路以南、爱辉路以西区域(7月26日已发布)
宝山区月浦镇四元路以北、德都路以东、马路河以南以西区域(7月26日已发布)
宝山区顾村镇教育路555弄(丰水宝邸小区)
宝山区罗泾镇长虹路718弄海上御景苑三期
三、疫情低风险区(4个)
下列街道、镇除中、高风险区之外的其他地区：
静安区石门二路街道
普陀区宜川路街道
虹口区欧阳路街道
宝山区罗泾镇(7月26日已发布)
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