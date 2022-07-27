沈洪兵任中国疾控中心主任 高福不再担任

人民网北京7月26日电 （记者乔业琼）据中疾控微信公众号消息，7月26日下午，中国疾控中心召开干部大会。国家卫生健康委党组成员、副主任，国家疾控局党组书记、局长王贺胜出席会议并宣布国家疾控局党组决定：沈洪兵同志任中国疾控中心主任、党委常委（兼），卢江同志任中国疾控中心党委书记、副主任（兼），周宇辉同志任中国疾控中心党委副书记，严俊同志任中国疾控中心党委副书记、纪委书记，刘剑君同志任中国疾控中心副主任、党委常委，再那吾东·玉山同志任中国疾控中心副主任。高福同志因年龄原因，不再担任中国疾控中心主任、党委常委。

会议指出，中国疾控中心近日已由国家卫生健康委划转国家疾控局管理。根据有关要求，结合中心机构设置、领导班子现状和疾控机构改革工作实际，按照干部管理权限和干部选任有关规定，为进一步加强中心领导班子建设，在充分酝酿、广泛调研的基础上，国家疾控局党组经通盘考虑、集体研究，决定对中心领导班子进行调整。