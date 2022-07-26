法国猴痘病例确诊超1700例 巴黎将开放大型疫苗接种中心

中新社巴黎7月25日电 (记者 李洋)法国卫生部长布劳恩当地时间25日晚通报称，法国累计确诊猴痘病例已超1700例。他同时表示，巴黎将开放大型疫苗接种中心，以更有效遏制猴痘传播。

布劳恩表示，猴痘仍在法国继续传播，但他没有说明病例分布等细节。根据法国卫生总署上周发布的猴痘数据报告，多数病例仍然出现在巴黎大区。法国西南部的奥克西塔尼大区和南部的奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区已分别累计确诊上百例猴痘病例。

布劳恩表示，巴黎将于26日开放大型疫苗接种中心，符合接种条件的民众可预约接种。他说，大型疫苗接种中心的设立旨在加快接种速度，以更有效遏制猴痘传播。

根据巴黎市政厅发布的消息，这一大型疫苗接种中心将开设在巴黎十三区，开放时间为每周一至周五的上午9点至晚上6点(中午休息)及每周六的上午时段。巴黎大区已有12家医院和5个健康中心可以接种疫苗。

布劳恩透露，为遏制猴痘传播，法国已建立100多个疫苗接种中心，已供应42000剂疫苗，超过6000人已接种疫苗。他认为，目前的疫苗供应量能基本满足处于猴痘感染风险中的人群。

巴黎市政厅呼吁采取紧急措施应对猴痘传播，并要求更多数量的疫苗和更多提供疫苗接种的工作人员。巴黎负责健康和卫生事务的市长助理苏里伊斯25日呼吁建立更高效的疫苗接种系统。她还估计全法有10万至30万人需要接种疫苗，而巴黎每周需要1万剂疫苗。

世界卫生组织总干事谭德塞23日宣布，猴痘疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”，这是世卫组织当前可以发布的最高级别公共卫生警报。多名法国传染病学家25日呼吁提高对猴痘危险性的认识，并应采取更积极的疫苗接种策略，防止局势失控。(完)